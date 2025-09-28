Nowe szanse dla pacjentów z chorobami rzadkimi

– Włączenie refundacyjne dotyczyło obniżenia kryterium wieku z 12 do dwóch lat. Dzięki temu chorzy nie będą musieli czekać nawet dziesięciu lat na dostęp do najbardziej skutecznej terapii – mówi Przemysław Marszałek, sekretarz MukoKoalicji, rodzic dziecka z mukowiscydozą. Jak dodaje, refundacją objęto też kolejne mutacje, dla których badania naukowe i kliniczne potwierdziły skuteczność leczenia. Od momentu ogłoszenia listy refundacyjnej do chwili, gdy szpitale podpiszą odpowiednie kontrakty na realizację programu lekowego i faktycznie uruchomią leczenie, mija zazwyczaj kilka miesięcy. – Obecnie – po około pół roku – leki są już jednak wydawane i pacjenci faktycznie je otrzymują, więc w tym wymiarze problem został rozwiązany – wskazuje Marszałek.

Sekretarz MukoKoalicji tłumaczy, że dziecko, które przyjmuje leki przyczynowe, praktycznie przestaje odczuwać objawy choroby. – Przyczyną mukowiscydozy jest wadliwie działające białko CFTR, a lek powoduje, że objawy wynikające z jego nieprawidłowej pracy, takie jak gęsty śluz zalepiający praktycznie cały organizm, nie występują. Oznacza to, że z choroby śmiertelnej i źle rokującej mukowiscydoza staje się chorobą przewlekłą, z którą pacjent może normalnie funkcjonować. Porównuję to czasem do wynalezienia insuliny – wcześniej chorzy na cukrzycę umierali, a dziś, dzięki insulinie, mogą prowadzić normalne życie. Podobnie jest tutaj: jeśli pacjent przyjmuje lek przyczynowy, przyczyna choroby zostaje opanowana, a on sam może żyć jak zdrowa osoba – mówi Marszałek. I dodaje, że coraz więcej pacjentów wraca na rynek pracy, a kobiety z mukowiscydozą rodzą dzieci. Obchodzony na początku września Światowy Dzień Mukowiscydozy to dobra okazja, żeby przypominać o przełomie, jaki dokonał się w zakresie dostępności do leczenia tej choroby rzadkiej.

Jak wskazuje dr Maciej Urlik, koordynator Oddziału Transplantacyjnego z Pododdziałem Mukowiscydozy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz ojciec dziecka z mukowiscydozą, tzw. modulatory są obecne w leczeniu mukowiscydozy na świecie już od kilkunastu lat, jednak te naprawdę skuteczne pojawiły się dopiero na początku tego dziesięciolecia. W Polsce zostały zarejestrowane w 2022 r., początkowo dla wybranych grup pacjentów. Podobnie jak Przemysław Marszałek, dr Urlik podkreśla, że choroba, która była wcześniej śmiertelna, stała się chorobą przewlekłą. – Wcześniej średnia długość życia pacjentów w Polsce wynosiła 24–27 lat. Obecnie przewidywana długość życia na terapii jest nawet dłuższa niż w populacji ogólnej, ponieważ chorzy pozostają pod stałą kontrolą medyczną. Jeżeli tak będzie przez całe życie, to pacjenci z mukowiscydozą mogą żyć powyżej 80 lat – mówi lekarz.

Mniej przeszczepów

Transplantolog zauważa też zdecydowany spadek liczby przeszczepów płuca wykonywanych u pacjentów z mukowiscydozą na całym świecie. – Przed erą modulatorów wykonywaliśmy w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu ok. 15–16 transplantacji płuc rocznie u chorych z mukowiscydozą. Obecnie są to jedno lub dwa przeszczepienia w ciągu roku. Zdarza się to głównie u pacjentów, u których terapia nigdy nie została wdrożona, na przykład u pacjentów z Ukrainy, albo w sytuacji, gdy leki włączono zbyt późno – mówi.

Samo przeszczepienie płuca wraz z procesem kwalifikacji do zabiegu i opieką pooperacyjną w pierwszym roku od transplantacji to koszt rzędu 1 mln zł. – Dlatego uważam, że leczenie przyczynowe jest ekonomicznie bardziej uzasadnione. Po pierwsze, nie trzeba czekać na odpowiedni narząd, a po drugie – przeszczepione płuca nie są dane na zawsze. Średnia przeżywalność po przeszczepieniu wynosi ok. 12 lat, po czym pacjent potrzebuje kolejnego przeszczepienia lub umiera. Dodatkowo w Polsce, jak również na całym świecie, mamy deficyt płuc do transplantacji. Jeżeli więc istnieje skuteczna alternatywa w postaci leczenia farmakologicznego, powinniśmy ją stosować, aby płuca, których tak brakuje, można było wykorzystywać w przeszczepieniach w chorobach, na które skutecznego leczenia farmakologicznego nie ma – mówi dr Urlik.

Prof. Marcin Czech, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego i były wiceminister zdrowia, wskazuje, że dzięki nowoczesnym terapiom osoby z chorobami rzadkimi, takimi jak mukowiscydoza czy SMA, zyskują realną szansę na życie niemal bez ograniczeń. – Choć koszty takich terapii wydają się wysokie, to trudno nie dostrzegać korzyści społeczno-ekonomicznych; osoby, które otrzymują leczenie, są aktywne zawodowo; rodzice chorych dzieci nie muszą sprawować nad nimi intensywnej opieki. To wszystko przekłada się na realne oszczędności – zauważa.