Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznik. W Fastowie na przedmieściach Ukrainy rannych zostało pięciu pracowników piekarni. W Białej Cerkwi wybuchł pożar na dachu dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego.
W wyniku nocnego ataku na Zaporoże doszło do pożaru w jednej z dzielnic miasta. Lokalne władze informują, że spłonęła m.in. stacja benzynowa.
W Kijowie w wyniku nalotu zniszczony został częściowo pięciopiętrowy budynek mieszkalny.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
