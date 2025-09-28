07:16
28.09.2025

Siedem osób ucierpiało w wyniku ataku na obwód kijowski

Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznik. W Fastowie na przedmieściach Ukrainy rannych zostało pięciu pracowników piekarni. W Białej Cerkwi wybuchł pożar na dachu dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego. 

07:13
28.09.2025

Skutki nalotu na Kijów

06:40
28.09.2025

Atak na Zaporoże. Są ranni

W wyniku nocnego ataku na Zaporoże doszło do pożaru w jednej z dzielnic miasta. Lokalne władze informują, że spłonęła m.in. stacja benzynowa.

06:34
28.09.2025

Zmasowany atak na Ukrainę. Alarm ogłoszono dla całego kraju

W Kijowie w wyniku nalotu zniszczony został częściowo pięciopiętrowy budynek mieszkalny. 

06:31
28.09.2025

Polskie wojsko poderwało myśliwce

06:30
28.09.2025

Podsumowanie sobotnich wydarzeń

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1312
