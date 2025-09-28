07:16 Siedem osób ucierpiało w wyniku ataku na obwód kijowski

Szef kijowskiej obwodowej administracji wojskowej Mykoła Kałasznik. W Fastowie na przedmieściach Ukrainy rannych zostało pięciu pracowników piekarni. W Białej Cerkwi wybuchł pożar na dachu dziewięciopiętrowego budynku mieszkalnego.

07:13 Skutki nalotu na Kijów

06:40 Atak na Zaporoże. Są ranni

W wyniku nocnego ataku na Zaporoże doszło do pożaru w jednej z dzielnic miasta. Lokalne władze informują, że spłonęła m.in. stacja benzynowa.

06:34 Zmasowany atak na Ukrainę. Alarm ogłoszono dla całego kraju

W Kijowie w wyniku nalotu zniszczony został częściowo pięciopiętrowy budynek mieszkalny.

06:31 Polskie wojsko poderwało myśliwce