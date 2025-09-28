Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Kijowie

Aktualizacja: 28.09.2025 15:08 Publikacja: 28.09.2025 14:09
Tablica przy bramie do budynku ambasady RP w Kijowie
Foto: PAP/Leszek Szymański
Poszycie budynku i sufit wewnątrz są uszkodzone, a pocisk wpadł do pomieszczenia kuchennego. Rzecznik powiedział, że w ataku nikt nie ucierpiał, straty „nie są duże” a „ambasada pracuje normalnie pod przewodnictwem pana chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza”.
- Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są przedstawiciele ambasady, którzy sporządzają dokumentację, która przedstawiona zostanie w ministerstwie – poinformował Wroński.
Rzecznik MSZ przypomniał też, że jest to „kolejny taki przypadek uszkodzenia budynku konsularnego naszej ambasady w Kijowie”. - W lipcu dach został też potrzaskany podczas (rosyjskiego) nalotu - powiedział Paweł Wroński. - Wszystkie systemy działają normalnie. Nasza placówka działa w Kijowie permanentnie. Będzie działała również jutro i w kolejne dni - zapewnił.
Informację jako pierwszy podał redaktor naczelny portalu Defence24.com Aleksander Olech. Jak napisał, w budynek ambasady prawdopodobnie uderzył jeden z ukraińskich pocisków, który próbował zestrzelić rosyjski dron podczas nocnego ataku na Kijów.
W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie dokonali masowego ataku rakietowego i dronowego na Ukrainę i jej stolicę - Kijów.
Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.
W Kijowie rannych zostało co najmniej sześć osób. Zniszczenia w mieście są znaczne - częściowo zrujnowany został pięciopiętrowy blok, w kilku miejscach wybuchły pożary.
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski atak na Ukrainę trwał ponad 12 godzin, Rosja użyła w nim ponad pół tysiąca dronów uderzeniowych. W wyniku tych działań zginęły co najmniej cztery osoby, a rannych w całym kraju jest ponad 40 osób. .
Głównymi kierunkami rosyjskiego ataku były Kijów i obwód kijowski, Zaporoże, obwód chmielnicki, obwód sumski oraz obwód odeski.
