Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w raporcie, że doszło do 43 rosyjskich prób przełamania frontu na kierunku pokrowskim.
„Siły obronne powstrzymują ataki wroga, przeciwnik ponosi znaczne straty – dzisiaj na tym kierunku zlikwidowano 156 okupantów, z czego 94 wyeliminowano bezpowrotnie” – czytamy.
Przeprowadzony w nocy przez Rosjan atak dronów na Winnicę spowodował pożary i zniszczenia budynku mieszkalnego, poinformowały lokalne władze.
„W wyniku potężnego ataku wroga w nocy w regionie Winnicy doszło do uderzeń w infrastrukturę krytyczną” – poinformowały lokalne władze w poście opublikowanym w serwisie Telegram.
