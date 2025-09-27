07:05
27.09.2025

Sztab Generalny Ukrainy: Rosjanie stracili 156 ludzi na kierunku pokrowskim

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w raporcie, że doszło do 43 rosyjskich prób przełamania frontu na kierunku pokrowskim.

„Siły obronne powstrzymują ataki wroga, przeciwnik ponosi znaczne straty – dzisiaj na tym kierunku zlikwidowano 156 okupantów, z czego 94 wyeliminowano bezpowrotnie” – czytamy.

06:55
27.09.2025

Rosyjski atak dronów spowodował pożary i zniszczenia „infrastruktury krytycznej” w Winnicy

Przeprowadzony w nocy przez Rosjan atak dronów na Winnicę spowodował pożary i zniszczenia budynku mieszkalnego, poinformowały lokalne władze.

„W wyniku potężnego ataku wroga w nocy w regionie Winnicy doszło do uderzeń w infrastrukturę krytyczną” – poinformowały lokalne władze w poście opublikowanym w serwisie Telegram.

06:45
27.09.2025

Podsumowanie piątkowych wydarzeń

