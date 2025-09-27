Z tego artykułu się dowiesz: Ile dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną?

Jakie działania podjęto w odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej?

Jakie kroki podjęto na szczeblu międzynarodowym w odpowiedzi na incydent?

Co oznacza uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego przez Polskę?

Jaki wpływ mają te wydarzenia na bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Polski?

W nocy z 9 na 10 września doszło do naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Miało to miejsce w czasie rosyjskich nalotów na cele znajdujące się na Ukrainie. Część dronów nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi.

O nocy, kiedy doszło do incydentu, mówił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk przekazał, że w nocy 10 września Rosja zaatakowała Polskę 92 dronami, ale tylko 19 dronów zdołało przekroczyć naszą granicę, reszta bowiem została zestrzelona.

Rosyjskie drony nad Polską. Zełenski: 92 drony leciały w kierunku Polski

– 92 drony leciały w kierunku Polski. Zestrzeliliśmy wszystkie. 19 dotarło do nich. Zestrzeliliśmy je oczywiście na terytorium Ukrainy. Można powiedzieć, że leciały w naszym kierunku – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Widzimy kierunek i – jak to się mówi – choreografię tego lotu. Dlatego uważamy, że leciały 92 drony. Zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – dotarło do nich. Cztery zostały zestrzelone przez Polaków. Nie porównuję naszych sił. My jesteśmy w stanie wojny, oni nie – dodał, zaznaczając, że „Ukraina jest gotowa podzielić się swoim doświadczeniem w odpieraniu takich ataków”.