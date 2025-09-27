Rzeczpospolita
Zełenski o nocy, gdy nad Polską pojawiły się rosyjskie drony. Zdradził nowe szczegóły

Uważamy, że w kierunku Polski leciały 92 drony, zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – dotarło do nich. Cztery zostały zestrzelone przez Polaków - zaznaczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc o o nocy, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Publikacja: 27.09.2025 20:33

Zełenski o nocy, gdy nad Polską pojawiły się rosyjskie drony. Zdradził nowe szczegóły

Foto: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną?
  • Jakie działania podjęto w odpowiedzi na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej?
  • Jakie kroki podjęto na szczeblu międzynarodowym w odpowiedzi na incydent?
  • Co oznacza uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego przez Polskę?
  • Jaki wpływ mają te wydarzenia na bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej Polski?

W nocy z 9 na 10 września doszło do naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Miało to miejsce w czasie rosyjskich nalotów na cele znajdujące się na Ukrainie. Część dronów nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi. 

O nocy, kiedy doszło do incydentu, mówił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk przekazał, że w nocy 10 września Rosja zaatakowała Polskę 92 dronami, ale tylko 19 dronów zdołało przekroczyć naszą granicę, reszta bowiem została zestrzelona.

Rosyjskie drony nad Polską. Zełenski: 92 drony leciały w kierunku Polski

– 92 drony leciały w kierunku Polski. Zestrzeliliśmy wszystkie. 19 dotarło do nich. Zestrzeliliśmy je oczywiście na terytorium Ukrainy. Można powiedzieć, że leciały w naszym kierunku – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Widzimy kierunek i – jak to się mówi – choreografię tego lotu. Dlatego uważamy, że leciały 92 drony. Zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – dotarło do nich. Cztery zostały zestrzelone przez Polaków. Nie porównuję naszych sił. My jesteśmy w stanie wojny, oni nie – dodał, zaznaczając, że „Ukraina jest gotowa podzielić się swoim doświadczeniem w odpieraniu takich ataków”. 

Czytaj więcej

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Maciej Klisz
Wojsko
Jak wyglądała noc, gdy nad Polską pojawiły się rosyjskie drony? Zdradzono szczegóły
Prezydent Ukrainy podkreślił także, że systemy obrony powietrznej, produkowane w Europie od dziesięcioleci, nie będą w stanie chronić przed atakami dronów. – Mogą one chronić infrastrukturę przed atakiem rakietowym, ale żaden system nie będzie chronił przed tak dużą liczbą dronów – 100, 200, 300. Raz ochronią, a następnego dnia rakiet po prostu nie będzie – powiedział Zełenski. Jak dodał, trwają już konsultacje z niektórymi krajami europejskimi w sprawie wymiany ukraińskich doświadczeń i szkolenia Europejczyków. – Prowadzimy już konsultacje z kilkoma krajami. Nie powiem jeszcze, z którymi, choć niektóre sprawy były publiczne. Wysłaliśmy sygnały niektórym krajom, a nawet wyślemy do niektórych krajów grupę doradczą. Przedstawiciele niektórych krajów będą szkolić się na Ukrainie – poinformował polityk.

Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

Część dronów, które znalazły się nad naszym krajem, została zestrzelona przez polskie lotnictwo we współpracy z sojusznikami z NATO. Drony i ich szczątki odnaleziono w kilkunastu miejscowościach znajdujących się na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W efekcie zestrzeleń dronów nikt nie ucierpiał.

Czytaj więcej

Służby w miejscu znalezienia rosyjskiego drona i szczątków pocisku w miejscowości Wyhalew
IT
Drony nad Polską. Nocny incydent i ogromne zainteresowanie w sieci

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.”

Ponadto w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z przekraczaniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wzdłuż wschodniej granicy Polski wprowadzona została strefa ograniczonego ruchu lotniczego (EP R129). Ma ona obowiązywać do 9 grudnia wzdłuż całej granicy z Białorusią i Ukrainą. Tym samym na tym terenie wykonywanie operacji lotniczych możliwe jest jedynie na ściśle określonych zasadach. Obowiązuje m.in. całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Polska Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Wołodymyr Zełenski

