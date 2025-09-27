Aktualizacja: 27.09.2025 20:44 Publikacja: 27.09.2025 20:33
Foto: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
W nocy z 9 na 10 września doszło do naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Miało to miejsce w czasie rosyjskich nalotów na cele znajdujące się na Ukrainie. Część dronów nadleciała nad terytorium Polski bezpośrednio z Białorusi.
O nocy, kiedy doszło do incydentu, mówił w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polityk przekazał, że w nocy 10 września Rosja zaatakowała Polskę 92 dronami, ale tylko 19 dronów zdołało przekroczyć naszą granicę, reszta bowiem została zestrzelona.
– 92 drony leciały w kierunku Polski. Zestrzeliliśmy wszystkie. 19 dotarło do nich. Zestrzeliliśmy je oczywiście na terytorium Ukrainy. Można powiedzieć, że leciały w naszym kierunku – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Widzimy kierunek i – jak to się mówi – choreografię tego lotu. Dlatego uważamy, że leciały 92 drony. Zestrzeliliśmy wszystkie. 19 – naszym zdaniem – dotarło do nich. Cztery zostały zestrzelone przez Polaków. Nie porównuję naszych sił. My jesteśmy w stanie wojny, oni nie – dodał, zaznaczając, że „Ukraina jest gotowa podzielić się swoim doświadczeniem w odpieraniu takich ataków”.
Mówiąc o nocy, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, Dowódca Operacyjny R...
Prezydent Ukrainy podkreślił także, że systemy obrony powietrznej, produkowane w Europie od dziesięcioleci, nie będą w stanie chronić przed atakami dronów. – Mogą one chronić infrastrukturę przed atakiem rakietowym, ale żaden system nie będzie chronił przed tak dużą liczbą dronów – 100, 200, 300. Raz ochronią, a następnego dnia rakiet po prostu nie będzie – powiedział Zełenski. Jak dodał, trwają już konsultacje z niektórymi krajami europejskimi w sprawie wymiany ukraińskich doświadczeń i szkolenia Europejczyków. – Prowadzimy już konsultacje z kilkoma krajami. Nie powiem jeszcze, z którymi, choć niektóre sprawy były publiczne. Wysłaliśmy sygnały niektórym krajom, a nawet wyślemy do niektórych krajów grupę doradczą. Przedstawiciele niektórych krajów będą szkolić się na Ukrainie – poinformował polityk.
Część dronów, które znalazły się nad naszym krajem, została zestrzelona przez polskie lotnictwo we współpracy z sojusznikami z NATO. Drony i ich szczątki odnaleziono w kilkunastu miejscowościach znajdujących się na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W efekcie zestrzeleń dronów nikt nie ucierpiał.
Rosyjskie drony w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną - po...
W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Polska zdecydowała się uruchomić art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Dotyczy on konsultacji między państwami członkowskimi w razie zagrożenia: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron.”
Ponadto w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z przekraczaniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wzdłuż wschodniej granicy Polski wprowadzona została strefa ograniczonego ruchu lotniczego (EP R129). Ma ona obowiązywać do 9 grudnia wzdłuż całej granicy z Białorusią i Ukrainą. Tym samym na tym terenie wykonywanie operacji lotniczych możliwe jest jedynie na ściśle określonych zasadach. Obowiązuje m.in. całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.
Źródło: rp.pl
