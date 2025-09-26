04:42 Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych publikują nagranie ilustrujące jak drony pomagają namierzyć cel załogom zestawów HIMARS

Na nagraniu widać wykrycie przez drony kolumny rosyjskich pojazdów wojskowych oraz pozycji ogniowych rosyjskiej artylerii, a następnie atak z użyciem zestawów HIMARS na wykryte cele.

04:39 Gwardia Narodowa Ukrainy publikuje nagranie z udanego ataku dronów na rosyjskie haubice

Na opublikowanym nagraniu widać zniszczenie przez ukraińskie drony haubic Msta-B i 2S5 Hiacynt.

04:33 Trwa ewakuacja mieszkańców Kupiańska

We wrześniu ponad 200 mieszkańców Kupiańska zostało ewakuowanych z miasta. Obecnie Kupiańsk można opuścić jedynie z pomocą wojska – poinformował szef lokalnej administracji wojskowej Andrij Biesiedin. Do miasta nie mają obecnie wstępu prowadzące ewakuację zespoły policjantów i funkcjonariuszy służb ratunkowych, ani ochotnicy, ze względu na sytuację bezpieczeństwa w mieście i prowadzone na terenie miasta operacje wojskowe wymierzone w rosyjskie grupy dywersyjne. Ewakuacja jest prowadzona przy wsparciu wojska, które wywozi mieszkańców z miasta. W mieście pozostaje nadal ok. 1 660 cywilnych mieszkańców.

04:31 W nocy lotnisko w Wołgogradzie wstrzymało działanie

O tym, że lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty, ze względów bezpieczeństwa, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:26 Siergiej Ławrow spotkał się z sekretarzem generalnym ONZ

Szef rosyjskie dyplomacji i António Guterres rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie i konflikcie izraelsko-palestyńskim - wynika z komunikatu MSZ Rosji (przy czym wojna na Ukrainie określona jest w nim mianem „sytuacji wokół Ukrainy”). Obie strony miały wyrazić wolę wzmacniania „konstruktywnej współpracy między Rosją a ONZ”. Ławrow miał podkreślić przywiązanie Rosji do centralnej roli ONZ w sprawach międzynarodowych oraz do zasad Karty Narodów Zjednoczonych.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1310 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1310 dniu wojny

