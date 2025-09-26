Aktualizacja: 26.09.2025 04:46 Publikacja: 26.09.2025 04:46
Na nagraniu widać wykrycie przez drony kolumny rosyjskich pojazdów wojskowych oraz pozycji ogniowych rosyjskiej artylerii, a następnie atak z użyciem zestawów HIMARS na wykryte cele.
Na opublikowanym nagraniu widać zniszczenie przez ukraińskie drony haubic Msta-B i 2S5 Hiacynt.
We wrześniu ponad 200 mieszkańców Kupiańska zostało ewakuowanych z miasta. Obecnie Kupiańsk można opuścić jedynie z pomocą wojska – poinformował szef lokalnej administracji wojskowej Andrij Biesiedin. Do miasta nie mają obecnie wstępu prowadzące ewakuację zespoły policjantów i funkcjonariuszy służb ratunkowych, ani ochotnicy, ze względu na sytuację bezpieczeństwa w mieście i prowadzone na terenie miasta operacje wojskowe wymierzone w rosyjskie grupy dywersyjne. Ewakuacja jest prowadzona przy wsparciu wojska, które wywozi mieszkańców z miasta. W mieście pozostaje nadal ok. 1 660 cywilnych mieszkańców.
O tym, że lotnisko przestało przyjmować i odprawiać samoloty, ze względów bezpieczeństwa, poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Szef rosyjskie dyplomacji i António Guterres rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie i konflikcie izraelsko-palestyńskim - wynika z komunikatu MSZ Rosji (przy czym wojna na Ukrainie określona jest w nim mianem „sytuacji wokół Ukrainy”). Obie strony miały wyrazić wolę wzmacniania „konstruktywnej współpracy między Rosją a ONZ”. Ławrow miał podkreślić przywiązanie Rosji do centralnej roli ONZ w sprawach międzynarodowych oraz do zasad Karty Narodów Zjednoczonych.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1310 dniu wojny
