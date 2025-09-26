Rzeczpospolita
Ekonomia
Oto najbardziej zyskowna firma Rosji. Nie Rosnieft i nie Gazprom

Po raz pierwszy na czele najlepiej zarabiających rosyjskich firm nie ma koncernu energetycznego. Wojna Putina pasie jeden rosyjski sektor gospodarki.

Publikacja: 26.09.2025 13:35

Oto najbardziej zyskowna firma Rosji. Nie Rosnieft i nie Gazprom

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Najnowszy ranking Forbesa najbardziej dochodowych firm Rosji pokazuje, jak agresja Kremla na Ukrainę uderza w biznes i całą gospodarkę tego 145-milionowego społeczeństwa. Danych, które prezentuje amerykański magazyn, nie sposób zweryfikować, ale nawet z nich można wyczytać, jak bardzo poważna jest sytuacja.

Dlaczego koncerny paliwowe tracą zyski?

Po raz pierwszy na szczycie znalazł się ani Gazprom, ani Rosneft, ani Łukoil, ale bank, a dokładniej Sbierbank. Według Forbesa zysk netto największego banku Rosji w 2024 r. wyniósł 1,58 bln rubli (dziś to 70 mld zł), co stanowi wzrost o niemal 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rosnieft zajął drugie miejsce z zyskiem 1,34 bln rubli (spadek o 12 proc.), a Gazprom jest trzeci z zyskiem 1,32 bln rubli. W przypadku Gazpromu trzeba mieć na uwadze, że od dwóch lat, czyli po utracie najzyskowniejszego – unijnego rynku, koncern ponosi straty na działalności gazowej. W pionie trzyma go Gazprom Neft i jego eksport ropy głównie do Indii i Chin.

Czytaj więcej

Eksport rosyjskiego gazu do Europy spadł do poziomu z początku lat 70. XX wieku
Gaz
Gazprom wraca do czasów Breżniewa. Rosja sprzedała tyle gazu, co 55 lat temu

Jak podkreśla Forbes, „zysk Sbierbanku mógł być jeszcze wyższy, ale wpłynęły na niego wydatki na rezerwy kredytowe i weryfikację jakości kredytów (wzrost o 56 proc. rok do roku), a także wzrost kosztów operacyjnych spowodowany inflacją i wzrostem funduszu płac (+15 proc.)”.

Rosnieft przypisuje spadek zysku kilku czynnikom, z których najważniejszym było podniesienie stawki podatku CIT do 25 proc. od 2025 r. Doprowadziło to do korekty odroczonych zobowiązań podatkowych i spadku zysku o 0,24 bln rubli.

Rosyjski eksport ropy naftowej

Rosyjski eksport ropy naftowej

Foto: PAP

Który sektor najlepiej sobie radzi?

Łączny zysk 100 największych rosyjskich firm w 2024 r. wyniósł 13,17 bln rubli, co stanowi spadek o 0,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Forbes zauważa, że na wyniki wpłynęły wysokie stopy procentowe Banku Rosji (obecnie to 17 proc.), spowolnienie aktywności gospodarczej oraz rosnące koszty obsługi długu. W tym roku będzie jeszcze gorzej. Spodziewany jest dalszy spadek zysków z powodu wzrostu obciążeń podatkowych i umocnienia rubla, co negatywnie wpływa na eksporterów. Rośnie też zadłużenie rosyjskich firm i wiele ma problemy z jego spłatą.

W tej sytuacji nie sektor paliwowy, ale finansowy przewodzi rankingowi pod względem liczby firm – 22 w porównaniu z 19 w roku poprzednim. Łączny zysk największych rosyjskich banków zwiększył się o 14,5 proc. (3,49 bln rubli). Sektor naftowo-gazowy ma na liście 11 firm, ale zarobiły one więcej niż banki (5,46 bln rubli), jednak więcej też zapłaciły podatków. Transport zajmuje trzecie miejsce z zyskiem 809 mld rubli, generowanym przez 13 firm.

Ranking na 2024 r. został zaktualizowany o prawie jedną trzecią: 32 firmy zniknęły z listy, ustępując miejsca 26 nowym graczom i sześciu powracającym. Wśród debiutantów znajdują się m.in. największa platforma online sprzedażowa Rosji – Wildberries, Riazań Oil Refinery Company, Aeroflot, Wkusno i Toczka (rosyjska kalka McDonald’s).

Prezentowane dane to wyłącznie dane samych rosyjskich firm. Nie zostały zweryfikowane przez niezależne agencje audytorskie.

e-Wydanie