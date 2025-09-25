Aktualizacja: 25.09.2025 04:55 Publikacja: 25.09.2025 04:55
W wyniku ataków zasilania zostały pozbawione fragmenty tras kolejowych w obwodach mikołajowskim i kirowohradzkim. Ukraińska kolej państwowa zapowiada opóźnienia pociągów.
W czasie spotkania z Karolem XVI Gustawem Zełenski dziękował za wsparcie humanitarne dla Ukrainy. Rozmowa dotyczyła też udziału Szwecji w odbudowie Ukrainy. Zełenski zwrócił uwagę, że Rosjanie stale atakują cele cywilne i infrastrukturę krytyczną kraju.
Mężczyzna miał być strażnikiem w kolonii karnej, w której przetrzymywano Ukraińców należących do ruchu oporu wobec Rosjan. Grozi mu 15 lat więzienia i konfiskata mienia.
W czasie spotkania, które odbyło się na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydenci Ukrainy i Francji rozmawiali o potrzebie wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Zełenski podkreślił, że Rosja intensyfikuje ataki powietrzne na Ukrainę przed nadejściem zimy. Tematem rozmowy było też wzmocnienie sankcji wobec Rosji, zwłaszcza wobec tzw. floty cieni – tankowców transportujących rosyjską ropę. Poruszono też temat wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji na Zachodzie dla wsparcia Ukrainy.
Szczególny nacisk – jak informuje minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko – położono na kwestię bezpieczeństwa mieszkańców obwodu, w szczególności ewakuację z niebezpiecznych części obwodu przed nadejściem zimy. Kłymenko zwrócił uwagę, że Rosja celowo niszczy infrastrukturę krytyczną w obwodzie, by zwiększyć cierpienia mieszkańców.
O ataku informuje pierwsza zastępczyni szefa obwodowej administracji, Natalia Zabołotna. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że celem nocnego ataku była infrastruktura krytyczna, a uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej.
W czasie, gdy lotnisko nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów, dwa samoloty, które miały wylądować na tym lotnisku, skierowano do innych portów lotniczych – podaje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
W czasie spotkania Ławrowa z Ignazio Cassisem szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że Szwajcaria „straciła swoją reputację jako godny zaufania, neutralny pośrednik” - podaje rosyjski MSZ. W komunikacie informującym o rozmowie czytamy, że Ławrow wskazał na „nieprzyjazną politykę prowadzoną przez władze Szwajcarii wobec Rosji, która nie może być ignorowana przy formułowaniu stanowiska Rosji wobec Szwajcarii”.
