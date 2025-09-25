04:52 Rosyjskie ataki doprowadziły do zakłócenia ruchu kolejowego na Ukrainie

W wyniku ataków zasilania zostały pozbawione fragmenty tras kolejowych w obwodach mikołajowskim i kirowohradzkim. Ukraińska kolej państwowa zapowiada opóźnienia pociągów.

04:49 Wołodymyr Zełenski spotkał się na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z królem Szwecji

W czasie spotkania z Karolem XVI Gustawem Zełenski dziękował za wsparcie humanitarne dla Ukrainy. Rozmowa dotyczyła też udziału Szwecji w odbudowie Ukrainy. Zełenski zwrócił uwagę, że Rosjanie stale atakują cele cywilne i infrastrukturę krytyczną kraju.

04:47 SBU zatrzymała 40-latka, który kolaborował z Rosjanami w czasie okupacji Chersonia przez rosyjską armię

Mężczyzna miał być strażnikiem w kolonii karnej, w której przetrzymywano Ukraińców należących do ruchu oporu wobec Rosjan. Grozi mu 15 lat więzienia i konfiskata mienia.

04:43 W Nowym Jorku Wołodymyr Zełenski spotkał się z Emmanuelem Macronem

W czasie spotkania, które odbyło się na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydenci Ukrainy i Francji rozmawiali o potrzebie wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Zełenski podkreślił, że Rosja intensyfikuje ataki powietrzne na Ukrainę przed nadejściem zimy. Tematem rozmowy było też wzmocnienie sankcji wobec Rosji, zwłaszcza wobec tzw. floty cieni – tankowców transportujących rosyjską ropę. Poruszono też temat wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji na Zachodzie dla wsparcia Ukrainy.

04:40 Premier Julia Swirydenko i szef MSW Ukrainy rozmawiali z władzami obwodu donieckiego o wyzwaniach, przed którymi stoi frontowy obwód

Szczególny nacisk – jak informuje minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko – położono na kwestię bezpieczeństwa mieszkańców obwodu, w szczególności ewakuację z niebezpiecznych części obwodu przed nadejściem zimy. Kłymenko zwrócił uwagę, że Rosja celowo niszczy infrastrukturę krytyczną w obwodzie, by zwiększyć cierpienia mieszkańców.

04:37 W nocy Rosjanie zaatakowali obiekty infrastruktury energetycznej w obiekcie winnickim

O ataku informuje pierwsza zastępczyni szefa obwodowej administracji, Natalia Zabołotna. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że celem nocnego ataku była infrastruktura krytyczna, a uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej.

04:35 W nocy lotnisko w Soczi zawiesiło działanie na około dwie godziny

W czasie, gdy lotnisko nie przyjmowało i nie odprawiało samolotów, dwa samoloty, które miały wylądować na tym lotnisku, skierowano do innych portów lotniczych – podaje rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:31 Siergiej Ławrow zarzucił szefowi MSZ Szwajcarii, że jego kraj prowadzi wrogą politykę wobec Rosji

W czasie spotkania Ławrowa z Ignazio Cassisem szef rosyjskiej dyplomacji stwierdził, że Szwajcaria „straciła swoją reputację jako godny zaufania, neutralny pośrednik” - podaje rosyjski MSZ. W komunikacie informującym o rozmowie czytamy, że Ławrow wskazał na „nieprzyjazną politykę prowadzoną przez władze Szwajcarii wobec Rosji, która nie może być ignorowana przy formułowaniu stanowiska Rosji wobec Szwajcarii”.

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1309 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1309 dniu wojny Foto: PAP

04:27 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: