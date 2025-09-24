Aktualizacja: 24.09.2025 04:56 Publikacja: 24.09.2025 04:56
Ukraińskie drony miały zniszczyć jeden czołg i przeprowadzić udany atak na kolejny – wynika z komunikatu ukraińskiej Straży Granicznej. Ukraińcy przeprowadzili też udane ataki z użyciem dronów na cztery ciężarówki.
Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją podało, że po raz pierwszy od wybuchu wojny płace pracowników rosyjskiej zbrojeniówki spadły. „Możliwości zwiększania produkcji broni, przez zatrudnianie nowych pracowników i prace w nadgodzinach zostały wyczerpane. Pomimo wszystkich wysiłków Kremla, kompleks militarno-przemysłowy nie jest w stanie zwiększać ilości (produkowanej broni” - podkreśla Centrum. Ponadto sytuacja budżetowa ma nie pozwalać Rosji na kierowanie dodatkowych środków do przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej.
W atakach Rosjanie stracili co najmniej pięciu żołnierzy.
Informacje takie przekazał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Działanie lotnisk ograniczono, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym.
Minister finansów Rosji Anton Siłuanow poinformował wcześniej, że budżet zakłada, iż cena ropy na światowych rynkach będzie spadać. Projekt budżetu jest przygotowany w oparciu o założenie, że w 2026 roku średnia cena baryłki ropy będzie wynosić 59 dolarów. Wpływy ze sprzedaży ropy i gazu, które w przeszłości stanowiły 50 proc. wpływów do budżetu Rosji w 2026 roku mają stanowić 22 proc.
Gubernator obwodu kurskiego Aleksandr Chinstejn poinformował, że w wyniku ostrzelania Lgowa przez Ukraińców mieszkańcy rejonów lgowskiego, rylskiego, głuszkowskiego, korieniewskiego i koniszewskiego zostali pozbawieni prądu.
Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że ukraińskie drony atakowały siedem rejonów na terenie obwodu. W wiosce Bazkowskaja, w rejonie szołochowskim, w płomieniach stanął budynek mieszkalny.
O spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i USA poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Spotkanie odbędzie się na marginesie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Prezydent przekonywał, że trwająca za wschodnią granicą Polski wojna to sprawdzian, „czy zasady, na których opiera się ONZ, przetrwają próbę czasu, czy też ustąpią pod ciężarem imperialnych i kolonialnych ambicji państwa, które uważa się za stojące ponad prawem i które wielokrotnie ignorowało rezolucje Zgromadzenia i wiele innych zgromadzeń”.
Czytaj więcej
Staję tu po raz pierwszy jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i czuję z tego powodu wielką dum...
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1308 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 22 na 23 wrześni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ukraińskie drony miały zniszczyć jeden czołg i przeprowadzić udany atak na kolejny – wynika z komunikatu ukraińskiej Straży Granicznej. Ukraińcy przeprowadzili też udane ataki z użyciem dronów na cztery ciężarówki.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 22 na 23 września ukraińskie dr...
Czy Zachód jest gotów na nowe kryzysy? Dlaczego Trump może być zagrożeniem nie tylko dla USA, ale też dla ładu ś...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W ataku drona na kurort na okupowanym Kr...
Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił decyzję o utworzeniu na Ukrainie nowych wojsk szturmowych, które mają wzmoc...
Rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, co zostało uznane przez Zachód za niebezpiecz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas