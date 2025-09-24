04:53 Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagrania z ataku dronów na czołgi w rejonie Pokrowska

Ukraińskie drony miały zniszczyć jeden czołg i przeprowadzić udany atak na kolejny – wynika z komunikatu ukraińskiej Straży Granicznej. Ukraińcy przeprowadzili też udane ataki z użyciem dronów na cztery ciężarówki.

04:49 Ukraińcy twierdzą, że Rosja nie jest już w stanie zwiększać produkcji broni

Ukraińskie Centrum ds. Walki z Dezinformacją podało, że po raz pierwszy od wybuchu wojny płace pracowników rosyjskiej zbrojeniówki spadły. „Możliwości zwiększania produkcji broni, przez zatrudnianie nowych pracowników i prace w nadgodzinach zostały wyczerpane. Pomimo wszystkich wysiłków Kremla, kompleks militarno-przemysłowy nie jest w stanie zwiększać ilości (produkowanej broni” - podkreśla Centrum. Ponadto sytuacja budżetowa ma nie pozwalać Rosji na kierowanie dodatkowych środków do przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej.

04:46 Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataku na pozycje Rosjan na kierunku północnosłobodziańskim

W atakach Rosjanie stracili co najmniej pięciu żołnierzy.

04:44 W nocy lotniska w Wołgogradzie i Saratowie wstrzymały działanie

Informacje takie przekazał rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Działanie lotnisk ograniczono, by zapewnić bezpieczeństwo lotom cywilnym.

04:40 Rosyjski rząd zajmie się projektem budżetu na lata 2026-2028

Minister finansów Rosji Anton Siłuanow poinformował wcześniej, że budżet zakłada, iż cena ropy na światowych rynkach będzie spadać. Projekt budżetu jest przygotowany w oparciu o założenie, że w 2026 roku średnia cena baryłki ropy będzie wynosić 59 dolarów. Wpływy ze sprzedaży ropy i gazu, które w przeszłości stanowiły 50 proc. wpływów do budżetu Rosji w 2026 roku mają stanowić 22 proc.

04:38 Mieszkańcy pięciu rejonów obwodu kurskiego bez prądu po ukraińskim ostrzaale

Gubernator obwodu kurskiego Aleksandr Chinstejn poinformował, że w wyniku ostrzelania Lgowa przez Ukraińców mieszkańcy rejonów lgowskiego, rylskiego, głuszkowskiego, korieniewskiego i koniszewskiego zostali pozbawieni prądu.

04:36 Atak ukraińskich dronów na obwód rostowski

Gubernator obwodu rostowskiego Jurij Sliusar poinformował, że ukraińskie drony atakowały siedem rejonów na terenie obwodu. W wiosce Bazkowskaja, w rejonie szołochowskim, w płomieniach stanął budynek mieszkalny.

04:33 Siergiej Ławrow spotka się w Nowym Jorku z Marco Rubio

O spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i USA poinformowała rzeczniczka MSZ Rosji, Maria Zacharowa. Spotkanie odbędzie się na marginesie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

04:32 Karol Nawrocki na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił, że rosyjska agresja na Ukrainę nie jest konfliktem o charakterze wyłącznie regionalnym

Prezydent przekonywał, że trwająca za wschodnią granicą Polski wojna to sprawdzian, „czy zasady, na których opiera się ONZ, przetrwają próbę czasu, czy też ustąpią pod ciężarem imperialnych i kolonialnych ambicji państwa, które uważa się za stojące ponad prawem i które wielokrotnie ignorowało rezolucje Zgromadzenia i wiele innych zgromadzeń”.

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1308 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1308 dniu wojny Foto: PAP

