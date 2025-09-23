Polska otworzy granicę z Białorusią. Donald Tusk podał termin

Aktualizacja: 23.09.2025 14:59 Publikacja: 23.09.2025 14:33
Premier Donald Tusk
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
– Chciałem państwa poinformować o podjęciu decyzji, wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie, o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad i, co zrozumiałe, ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach, w naszym regionie – oświadczył na początku wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.
Szef rządu zaznaczył, że ćwiczenia Zapad 2025 zakończyły się. Wspomniał, że jednocześnie „odbywały się na dużą skalę sojusznicze ćwiczenia na terenie Rzeczypospolitej”, które „zostały ocenione jako udane”.
Zamknięcie granicy było ostatnim z możliwych argumentów Polski w relacjach z dyktaturą na Białoru...
– Generalnie sytuacja nie jest radosna i nie daje nam satysfakcji czy zadowolenia, wiadomo, że związana jest z napięciem, z wojną na Ukrainie, ale chyba mamy powód do satysfakcji, jeśli porównamy, jak ocenia się skuteczność, zakres, charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce. To były przede wszystkim polskie ćwiczenia, chociaż z udziałem naszych sojuszników, ale były zdecydowanie lepiej oceniane niż te nieprzyjazne nam ćwiczenia po drugiej stronie granicy, ćwiczenia Zapad – mówił premier.
– Tak jak zapowiadaliśmy, zakończenie tych manewrów zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów, no i biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie – kontynuował.
– Oczywiście to narzędzie pozostaje dalej w naszym ręku i jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie albo agresywne zachowanie któregoś z sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych – oświadczył Tusk. – Ale w tej chwili wydaje się, że te bezpośrednie powody wygasły, dlatego proszę pana ministra o przeprowadzenie tej operacji – zwrócił się do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
Po krótkiej wymianie zdań z ministrem premier ogłosił, że przejścia graniczne na granicy Polski z Białorusią zostaną ponownie otworzone o północy w nocy ze środy na czwartek.
Odnosząc się do decyzji o otwarciu granicy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka napisała w mediach społecznościowych, że to efekt pozytywnej oceny sytuacji przez służby.
W związku z zamknięciem granicy u premiera interweniowali posłowie Konfederacji. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak podkreślił, że rząd zamknął granice bez konsultacji z branżą przewoźników, a w efekcie ponad tysiąc polskich ciężarówek utknęło na Białorusi. – Zamknięto granicę w taki sposób, że polscy przewoźnicy nie mają jak wrócić do kraju. Każdy dzień postoju to poważne straty finansowe dla przedsiębiorców i ryzyko konfiskaty pojazdów przez stronę białoruską. Domagamy się natychmiastowego sprowadzenia polskich kierowców i ciężarówek. Polska nie może zamykać granic dla własnych obywateli – mówił na konferencji prasowej Bosak.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
