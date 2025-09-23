Polska otworzy granicę z Białorusią. Donald Tusk podał termin

– Chciałem państwa poinformować o podjęciu decyzji, wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie, o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad i, co zrozumiałe, ze wzrostem zagrożenia i niestabilności politycznej i tej faktycznej przy naszych granicach, w naszym regionie – oświadczył na początku wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.

Szef rządu zaznaczył, że ćwiczenia Zapad 2025 zakończyły się. Wspomniał, że jednocześnie „odbywały się na dużą skalę sojusznicze ćwiczenia na terenie Rzeczypospolitej”, które „zostały ocenione jako udane”.

Donald Tusk: Granica z Białorusią zostanie ponownie otwarta

– Generalnie sytuacja nie jest radosna i nie daje nam satysfakcji czy zadowolenia, wiadomo, że związana jest z napięciem, z wojną na Ukrainie, ale chyba mamy powód do satysfakcji, jeśli porównamy, jak ocenia się skuteczność, zakres, charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce. To były przede wszystkim polskie ćwiczenia, chociaż z udziałem naszych sojuszników, ale były zdecydowanie lepiej oceniane niż te nieprzyjazne nam ćwiczenia po drugiej stronie granicy, ćwiczenia Zapad – mówił premier.

– Tak jak zapowiadaliśmy, zakończenie tych manewrów zmniejsza rozmaitego typu zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów, no i biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie – kontynuował.