„Dla niego władza jest celem”, mówi o Donaldzie Tusku Kamil Dziubka, autor książki "Kierownik"

Kamil Dziubka, autor książki „Kierownik” o Donaldzie Tusku
– Ten okres, który opisuję, zaczyna się latem 2014 r., kiedy Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej, kiedy wyjeżdżał z Polski – mówił gość Jacka Nizinkiewicza. Przypomniał, że wtedy politycy PiS zarzucali obecnemu premierowi, że „ucieka z Polski”. – Był moment, że nie tylko politycy PiS tak mówili. Przypominam, Ryszard Petru kiedyś powiedział, że Tusk uciekł do Brukseli, potem się z tego wycofywał, ale w Platformie też mieli żal do Tuska, że ich zostawił – mówił Kamil Dziubka.
Wtedy, jak dodał, premierem została „słaba” Ewa Kopacz. – Pewnie mu się wydawało, że Bronisław Komorowski jest żelaznym kandydatem do reelekcji prezydenckiej. Jak się ostatecznie stało, to my wiemy – mówił autor książki „Kierownik”. Wspomniał, że wówczas ze strony polityków Platformy Obywatelskiej padały argumenty, że Donald Tusk nie załatwił pewnych spraw wewnętrznych przed wyjazdem do Brukseli.
Relację Ewy Kopacz z Donaldem Tuskiem określił jako „skomplikowaną”. – Kopacz rzeczywiście próbowała wywalczyć swoją pozycję. I Tusk, który wyjechał do Brukseli, w tym pierwszym okresie miał mało czasu na zajmowanie się Polską – zauważył Kamil Dziubka.
Po powrocie Donald Tusk, który „wiedział, że prawdziwa władza jest w Kancelarii Premiera”, zdaniem Kamila Dziubki „świadomie zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich”. – Rzeczywiście, Platforma zamawiała jeszcze za Grzegorza Schetyny badania, które miałyby odpowiedzieć na pytanie, czy Tusk ma jakieś realne szanse. Okazało się, że nie bardzo. W tym 2019 r., kiedy Tusk kończył drugą kadencję w Brukseli, PiS było właściwie w apogeum poparcia dla siebie. Przypominam wybory europejskie - 45 proc., wybory parlamentarne - 42 proc. No, to było olbrzymie poparcie – powiedział.
Zdaniem Kamila Dziubki dziś Tusk ma kontakty w Europie i jest w niej szanowany. – Musimy mieć świadomość, że pozycja danego polityka wynika z pozycji kraju. (...) Tusk jest jednak liderem kraju średniego na skalę europejską – zauważył. – Tusk na pewno zbudował się politycznie. Troszkę nabrał dystansu do polskiej polityki, w tym sensie nabrał ogłady, że już nie jest taki brutalny, jaki był. (Doszedł do wniosku), że taka brutalność nie popłaca, czasami jest bez sensu. Być może nauczył się też innego sposobu zarządzania. Myślę, że to mu dużo dało też językowo, bo to on miał duży kompleks językowy – powiedział Kamil Dziubka, autor książki „Kierownik”.
Kamil Dziubka zauważył, że chociaż Prawo i Sprawiedliwość cały czas nie ustawało w atakach na Donalda Tuska, to nie znaleziono nigdy żadnych informacji, które mogłyby świadczyć o jakichkolwiek nadużyciach finansowych. – Jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński wie, że pod tym względem na Tuska nic nie ma – powiedział gość Jacka Nizinkiewicza. – Tak, jemu próbowali szukać jakichś zarzutów z kategorii zdrady dyplomatycznej, ale nie w kategorii nadużyć – zauważył. Dodał, że „on nie musi być w polityce dla pieniędzy i nigdy dla nich w niej nie był”.
– Tych przyczyn, dla których Tusk wrócił do kraju, było kilka. (...) To jest jednak polityk z krwi i kości. Dla niego władza jest celem. (...) Był też namawiany do tego, żeby wracać – powiedział autor książki o Donaldzie Tusku.
