Choć stół jest okrągły, to historia ma kanty. Dla części Polaków okrągły stół jest symbolem przemian, dla innych – zdrady. Ocena prowadzonych od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. negocjacji, w których udział wzięli z jednej strony komuniści, z drugiej opozycja i Kościół, nie jest na co dzień wiodącym tematem, ale z marginesu powróciła do centrum debaty publicznej za sprawą Karola Nawrockiego. W czwartek 18 grudnia prezydent ogłosił: – Skończył się postkomunizm.

Tego dnia ruszył demontaż okrągłego stołu, który z Pałacu Prezydenckiego trafił do Muzeum Historii Polski, gdzie stanie się jednym z elementów wystawy stałej (jej otwarcie zapowiadane jest na 2027 r.). – Niezależnie od tego, jak oceniamy okrągły stół, to z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym powinien on stać. Oddajemy go historii – podsumował prezydent.

Osoby, które urodziły się po 1989 r., reagują na schematy narracyjne. Starsi badani – nawet jeśli uważają, że nie było to idealne rozwiązanie – pamiętają atmosferę, która towarzyszyła obradom: napięcie i lęk przed tym, co się wydarzy prof. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie

Robert Kostro, były dyrektor Muzeum Historii Polski, w portalu społecznościowym Facebook wyjaśnił, że decyzja o przeniesieniu eksponatu zapadła za kadencji Andrzeja Dudy, a starania o to podjął, kiedy prezydentem był jeszcze Bronisław Komorowski, zresztą przychylny pomysłowi. Ale mleko się rozlało: dawno temu podjętą decyzję Karol Nawrocki obudował narracją – i to wokół niej skoncentrowała się dyskusja.

Jakub Wygnański, który brał udział w obradach okrągłego stołu (był asystentem Henryka Wujca), w TVN24 mówił o „przemocy symbolicznej”, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to „zerwanie tych wszystkich zasad, które do tej pory budowały Polskę po transformacji” i „bardzo zły sygnał”. A jak decyzję o przeniesieniu okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski oceniają Polacy? Na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytał o to IBRiS (próba: 1068; badanie zrealizowane w dniach 19-20 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – CATI).