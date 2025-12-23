Aktualizacja: 23.12.2025 15:40 Publikacja: 23.12.2025 14:47
Okrągły stół stojący w pałacu prezydenckim zdemontowano
Choć stół jest okrągły, to historia ma kanty. Dla części Polaków okrągły stół jest symbolem przemian, dla innych – zdrady. Ocena prowadzonych od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. negocjacji, w których udział wzięli z jednej strony komuniści, z drugiej opozycja i Kościół, nie jest na co dzień wiodącym tematem, ale z marginesu powróciła do centrum debaty publicznej za sprawą Karola Nawrockiego. W czwartek 18 grudnia prezydent ogłosił: – Skończył się postkomunizm.
Tego dnia ruszył demontaż okrągłego stołu, który z Pałacu Prezydenckiego trafił do Muzeum Historii Polski, gdzie stanie się jednym z elementów wystawy stałej (jej otwarcie zapowiadane jest na 2027 r.). – Niezależnie od tego, jak oceniamy okrągły stół, to z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym powinien on stać. Oddajemy go historii – podsumował prezydent.
prof. Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie
Robert Kostro, były dyrektor Muzeum Historii Polski, w portalu społecznościowym Facebook wyjaśnił, że decyzja o przeniesieniu eksponatu zapadła za kadencji Andrzeja Dudy, a starania o to podjął, kiedy prezydentem był jeszcze Bronisław Komorowski, zresztą przychylny pomysłowi. Ale mleko się rozlało: dawno temu podjętą decyzję Karol Nawrocki obudował narracją – i to wokół niej skoncentrowała się dyskusja.
Jakub Wygnański, który brał udział w obradach okrągłego stołu (był asystentem Henryka Wujca), w TVN24 mówił o „przemocy symbolicznej”, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to „zerwanie tych wszystkich zasad, które do tej pory budowały Polskę po transformacji” i „bardzo zły sygnał”. A jak decyzję o przeniesieniu okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski oceniają Polacy? Na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytał o to IBRiS (próba: 1068; badanie zrealizowane w dniach 19-20 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo – CATI).
51 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia decyzję o przeniesieniu okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski (z czego 25,1 proc. bardzo dobrze, a 25,9 proc. – raczej dobrze). Krytycznych jest 30,8 proc. uczestników badania (w tym 17 proc. zmianę miejsca ekspozycji okrągłego stołu postrzega bardzo źle, a 13,8 proc. – raczej źle). Różnica wynosi więc 20,2 pkt proc. 18,2 proc. badanych nie ma zdania.
Podzielili się najmłodsi: 39 proc. uczestników badania w wieku od 18 do 29 lat opowiedziało się za przeniesieniem okrągłego stołu, 32 proc. – przeciw. I najstarsi: 48 proc. ankietowanych, którzy ukończyli 70. rok życia aprobuje fakt, że historyczny obiekt zmienia adres, podczas gdy 40 proc. z tym się nie zgadza. W pozostałych grupach problem miejsca ekspozycji okrągłego stołu nie polaryzuje, to znaczy, że różnica pomiędzy zwolennikami – jest ich każdorazowo więcej – a przeciwnikami pomysłu jest większa niż 10 pkt proc. Najwięcej entuzjastów decyzji ogłoszonej przez Karola Nawrockiego jest wśród osób w wieku od 40 do 49 lat (72 proc. pozytywnych ocen, 25 proc. – krytycznych).
65 proc. badanych, którzy zamieszkują wieś, ma dobre zdanie na temat decyzji o przeniesieniu okrągłego stołu (jej krytyków jest w tej grupie 18 proc.). Proporcje odwracają się w przypadku największych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców): 50 proc. ankietowanych w tej grupie negatywnie ocenia decyzję, której twarzą został Karol Nawrocki (28 proc. – dobrze).
84 proc. uczestników badania, którzy 15 października 2023 r. oddali głos na PiS, jest dobrego zdania o demontażu okrągłego stołu i oddaniu go do muzeum historycznego. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej przeciwnych temu jest 70 proc. ankietowanych. 41 proc. elektoratu Trzeciej Drogi zgadza się z decyzją ogłoszoną przez Karola Nawrockiego (30 proc. – przeciwnie). Więcej krytycznych wobec decyzji badanych jest wśród wyborców Nowej Lewicy (70 proc.). Zaś najwięcej zwolenników Karol Nawrocki znajdzie w elektoracie Konfederacji (91 proc. pozytywnych ocen).
– Przestrzeń publiczną zdominowały narracje krytyczne wobec okrągłego stołu. Nie udało się przekonać Polaków, by uznali go za sukces. Jest to wydarzenie kontrowersyjne. Narracja krytyczna jest bliższa osobom, które mają prawicowe poglądy, podczas gdy w centrum i po lewej stronie uważa się, że ocaliło to Polskę przed rozlewem krwi – tak wyniki sondażu interpretuje prof. Piotr Tadeusz Kwiatkowski z Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Socjolog, który bada pamięć zbiorową, zwraca uwagę na różnice pokoleniowe. – Osoby, które urodziły się po 1989 r., reagują na schematy narracyjne. Starsi badani – nawet jeśli uważają, że nie było to idealne rozwiązanie – pamiętają atmosferę, która towarzyszyła obradom: napięcie i lęk przed tym, co się wydarzy. Polacy, którzy mieli w pamięci II wojnę światową i stalinizm, śledząc rokowania, odczuwali niepokój. Niewiadomą było to, jak na demontaż systemu zareaguje Rosja, której liczni żołnierze pozostawali na terenie kraju. Dlatego kiedy obrady dobiegły końca, Polacy poczuli ulgę.
Okrągły Stół - uczestnicy
Inaczej: dla części badanych to doświadczenie, inni opowiadają się za narracją. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” ekspert zwraca uwagę na jeszcze jeden problem: pytanie zadane uczestnikom badania jest zamknięte, nie należy więc wykluczać, że część ocenia decyzję o przeniesieniu okrągłego stołu pozytywnie, bo uważa, iż muzeum historyczne jest dla niego po prostu lepszym miejscem.
