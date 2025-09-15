Urzędujący od ponad trzech dekad Aleksander Łukaszenko rozumie jedynie język siły i pieniądza. W sposób siłowy nie jesteśmy w stanie skłonić białoruskiego dyktatora do zmiany swojego postępowania wobec Polski: zaprzestania agresywnych ćwiczeń wojskowych z Rosją, zatrzymania prowokacji na granicy czy uwolnienia więźniów politycznych, a przede wszystkim przebywającego od ponad czterech lat w kazamatach Andrzeja Poczobuta.

Poszliśmy więc drogą restrykcji finansowych, których skutki reżim w Mińsku odczuje z powodu zamkniętej granicy. Czy będą na tyle bolesne, by satrapa zrobił krok wstecz?

Polska zamknęła granicę z Białorusią. Co straci reżim Aleksandra Łukaszenki?

Sytuację najlepiej obrazują liczby. W 2024 r. wymiana handlowa Białorusi z państwami UE stanowiła nieco ponad 8 mld euro, z czego zaledwie 1,2 mld euro wyniósł eksport białoruskich towarów do Europy. To kropla w morzu dla eksportu białoruskiego, który w ubiegłym roku wyniósł niemal 50 mld dol. (kosztem dostaw do Rosji, niektórych państw WNP oraz krajów tzw. Globalnego Południa). Z powodu nałożonych na Białoruś sankcji (najpierw po wyborach w 2020 r., a następnie po wybuchu wojny w 2022 r.) eksport do UE skurczył się ponad sześciokrotnie. Dla porównania, w 2019 r. Białoruś sprzedała do UE towary i usługi o wartości 8,4 mld euro. Dzisiaj to już historia.

Zamknięta polsko-białoruska granica nie oznacza jednak, że Białoruś całkowicie zostanie odcięta od swoich handlowych partnerów w Polsce, Niemczech, Holandii, Włoszech i innych państwach UE. W momencie publikacji tego tekstu na dwóch wciąż czynnych przejściach granicznych z Litwą (Bieniakonie i Kamienny Łoh) na wjazd do UE od strony białoruskiej oczekiwało w sumie ponad 800 ciężarówek. Z kolei na granicy białorusko-łotewskiej w kolejce stało ponad 130 TIR-ów. Z pewnością część towarów, które Białoruś sprowadzała i sprzedawała do UE poprzez Terespol, popłynie poprzez państwa bałtyckie. To utrudni logistykę i zwiększy koszty, ale nie oznacza całkowitej blokady.