Sondował, czy Polska, a także Francja, bo parę tygodni wcześniej odwiedził i Paryż, nie są tak zaniepokojone nieobliczalną polityką Donalda Trumpa, że byłyby skłonne zrewidować swoje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Zdystansować się do nich, a zbliżyć do Chin.

Podobnie działa Pekin w krajach Globalnego Południa, w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, i odnosi sukcesy. Tam sugestie, że Ameryka Trumpa jest nieobliczalna i ostro forsuje swoje interesy, padają na podatny grunt. Chińczycy najwyraźniej nie doceniają znaczenia USA dla bezpieczeństwa Europy w czasie imperialnych podbojów Rosji, której oni są na dodatek najważniejszym sojusznikiem.

Zachód jest przekonany, że to z Chin i poprzez Chiny płynie do Rosji znaczna część zagranicznych produktów podwójnego zastosowania, czyli takich, które poza pożądanym wykorzystaniem cywilnym, mogą być użyte w celach militarnych. I są przez Rosjan używane przeciw Ukrainie. Chiński resort dyplomacji temu stanowczo zaprzecza.

Pekin nie nazywa tej wojny wojną, lecz „kryzysem ukraińskim”. Prowadząca najeźdźczą wojnę przeciw Ukraińcom Rosja też nie nazywa jej wojną, stosuje eufemizm „specjalna operacja wojskowa”.