W Tianjinie głównym gościem Xi był premier Indii Narendra Modi, kraju – rywala Chin. Ale Hindus nie przyjechał do Pekinu na pokaz sił chińskiej armii i jej najnowszych broni. Zaledwie w maju indyjska armia walczyła z pakistańską, uzbrojoną właśnie przez Chińczyków i wynik starcia nie był zadowalający dla Hindusów, używających broni własnej i zachodniej.

Na obu imprezach gościem honorowym (a w Pekinie już głównym) był Władimir Putin. – Przyjmowano go, jakby nie było wojny – smutno podsumowali ukraińscy eksperci. Zachodni zaś mówili o „przyjęciu pełnym entuzjazmu”, nie tylko ze strony gospodarzy, ale i zagranicznych gości.

Na pekińskiej trybunie – wraz z północnokoreańskim liderem Kim Dzong Unem i samym gospodarzem – był najważniejszy. Wszystkich trzech połączyła wojna w Ukrainie: Putin ją rozpoczął i prowadzi, Xi Jinping wspiera go ekonomicznie, a Kim Dzong Un – militarnie. Według południowokoreańskiego wywiadu w walkach z Ukraińcami zginęło prawdopodobnie 2 tys. żołnierzy Kima (oficjalnie przyznaje się do straty tylko 600). Niezależnie od wielkości strat lider koreańskich komunistów zamierza wysłać do Rosji kolejne oddziały – do 6 tys. żołnierzy.

Pozostali goście na trybunie znaleźli się tam – tak, jak i na szczycie w Tianjinie – szukając oparcia w Pekinie przeciw „hegemonistycznej polityce” USA i Zachodu. Xi Jinping, który chyba jako jedyny przywódca skutecznie sprzeciwił się celnej polityce Trumpa, nie zawiódł oczekiwań. Pekiński pokaz wojskowej siły był największym spośród tegorocznych: defilad w Moskwie i Waszyngtonie.

Parada i chińskich uzbrojenie – i pierwsza, i drugie mają dorównać amerykańskim

Wszystkie trzy państwa świętowały swoje zwycięstwo w drugiej wojnie światowej, naciągając historię. Rosja przywłaszczyła sobie triumf nieistniejącego już ZSRR, USA próbują udowodnić, że to one wygrały tamtą wojnę, mimo iż w Europie militarnie zwyciężył ZSRR, a nie Stany. Chiny zaś dopiero pod rządami Xi Jinping zaczęły odwoływać się do zwycięstwa nad Japonią w długotrwałej wojnie (dwa razy dłuższej niż wojna światowa). 3 września uznany został za państwowe święto w 2014 roku, a pierwsza parada wojskowa odbyła się rok później.

Przy tym oficjalna propaganda Pekinu nie wspomina, że Tokio zostało ostatecznie pokonane przez USA, a w samych Chinach główną siłą wojskową walczącą z Japończykami była armia nacjonalistycznego Kuomintangu, a nie rządzących obecnie komunistów.