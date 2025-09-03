To pierwsza zagraniczna podróż Kim Dzong Una, w której towarzyszy mu córka. Zdaniem południowokoreańskiego wywiadu Ju-ae jest przewidywana do roli następczyni Kima. W przeszłości pojawiała się u boku ojca – jako jedyne z jego dzieci - w czasie jego publicznych wystąpień w Korei Północnej.

Reklama Reklama

Córka Kim Dzong Una zdobywa doświadczenie, które ma pomóc jej zostać przywódczynią Korei Północnej?

Ju-ae i Kim Dzong Un przyjechali do Chin pancernym pociągiem z Pjongjangu. Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej z amerykańskiego think tanku Stimson Center, w rozmowie z agencją Reutera przyznaje, że Ju-ae jest obecnie faworytem do zostania nowym najwyższym przywódcą Korei Północnej. Jak dodał córka Kim Dzong Una zdobywa obecnie doświadczenie, które ma jej pomóc w pełnieniu w przyszłości roli przywódczyni państwa lub, co najmniej, członkini elity rządzącej.

Reuters zauważa, że Kim Dzong Un nigdy nie towarzyszył swojemu ojcu, Kim Dzong Ilowi, w czasie wizyt zagranicznych. Kim Dzong Ilowi nigdy w czasie zagranicznych podróży nie towarzyszyła też jego córka, Kim Jo Dzong.

- Zdobywa cenne doświadczenie spotykając się z zagranicznymi przywódcami i innymi przedstawicielami elit – ocenił Madden.