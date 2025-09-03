Aktualizacja: 03.09.2025 08:44 Publikacja: 03.09.2025 07:54
Kim Ju-ae (widoczna za plecami Kim Dzong Una) przyjechała do Pekinu z ojcem
Foto: AFP
To pierwsza zagraniczna podróż Kim Dzong Una, w której towarzyszy mu córka. Zdaniem południowokoreańskiego wywiadu Ju-ae jest przewidywana do roli następczyni Kima. W przeszłości pojawiała się u boku ojca – jako jedyne z jego dzieci - w czasie jego publicznych wystąpień w Korei Północnej.
Ju-ae i Kim Dzong Un przyjechali do Chin pancernym pociągiem z Pjongjangu. Michael Madden, ekspert ds. Korei Północnej z amerykańskiego think tanku Stimson Center, w rozmowie z agencją Reutera przyznaje, że Ju-ae jest obecnie faworytem do zostania nowym najwyższym przywódcą Korei Północnej. Jak dodał córka Kim Dzong Una zdobywa obecnie doświadczenie, które ma jej pomóc w pełnieniu w przyszłości roli przywódczyni państwa lub, co najmniej, członkini elity rządzącej.
Reuters zauważa, że Kim Dzong Un nigdy nie towarzyszył swojemu ojcu, Kim Dzong Ilowi, w czasie wizyt zagranicznych. Kim Dzong Ilowi nigdy w czasie zagranicznych podróży nie towarzyszyła też jego córka, Kim Jo Dzong.
- Zdobywa cenne doświadczenie spotykając się z zagranicznymi przywódcami i innymi przedstawicielami elit – ocenił Madden.
- Zakres jej publicznych wystąpień z pewnością się poszerzył - od miejsc związanych z północnokoreańską armią, po wydarzenia polityczne i gospodarcze – mówi Rachel Minyoung Lee ze Stimson Center. - Jeśli jest to elementem kampanii sukcesyjnej, z pewnością (pojawienie się Ju-ae w Pekinie) pomoże w tych wysiłkach, ponieważ będzie postrzegane jako jej debiut na scenie międzynarodowej - dodaje.
Według Lee wizyta w Pekinie pomoże „poszerzyć horyzonty” Ju-ae. Jej zdaniem warto obserwować jak jej wizytę w Chinach opiszą północnokoreańskie media.
Media z Korei Północnej nigdy nie podawały żadnych informacji o dzieciach Kim Dzong Una (Kim ma mieć dwóch synów i córkę) do momentu, gdy Ju-ae w 2022 roku po raz pierwszy publicznie pojawiła się u boku ojca w czasie próby pocisku międzykontynentalnego obserwowanej przez przywódcę Korei Północnej.
Ju-ae ma mieć ok. 13 lat (znany koszykarz, Dennis Rodman, który był gościem Kim Dzong Una w 2013 roku, wspominał, że trzymał ją na rękach, gdy była niemowlęciem).
Kim Ju-ae jest prawdopodobnie drugim dzieckiem Kim Dzong Una i jego żony, Ri Sol Ju. Na świat miała przyjść w 2012-2013 roku. Najprawdopodobniej ma starszego brata, a także młodszego brata lub siostrę (trzecie dziecko przywódcy Korei Północnej miało przyjść na świat w 2017 roku).
Po tym jak Ju-ae zaczęła pojawiać się u boku ojca, północnokoreańskie media zaczęły ją tytułować mianem „szanownej” córki przywódcy Korei Północnej, co jest zarezerwowane dla najważniejszych członków rodziny rządzącej Koreą Północną. Co ciekawe jednak media z Korei Północnej nigdy nie podają jej imienia określając ją jedynie mianem córki Kim Dzong Una.
Nie jest jasne, dlaczego to Ju-ae, a nie jej starszy brat, miałaby zostać następcą Kim Dzong Una. Spekuluje się, że syn Kima może borykać się z jakimś poważnym problemem ze zdrowiem. Gdyby Kim Ju-ae została przywódczynią państwa, wówczas byłaby pierwszą w historii Korei Północnej kobietą na stanowisku najwyższego przywódcy kraju.
Kim Dzong Un jest przedstawicielem trzeciego pokolenia rodziny, która rządzi Koreą Północną od 1948 roku. Założycielem komunistycznej dynastii był Kim Ir Sen, twórca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a po nim władzę przejął jego syn, Kim Dzong Il, ojciec Kim Dzong Una, który sprawował władzę do śmierci w 2011 roku.
