Jak zauważa agencja Yonhap eksport dóbr luksusowych do Korei Północnej jest zakazany na podstawie rezolucji nr 1718 Rady Bezpieczeństwa ONZ. RB ONZ nałożyła liczne sankcje na Koreę Północną w związku z rozwojem przez Pjongjang broni atomowej i pocisków balistycznych. Dobra luksusowe – na potrzeby rządzącej elity – są jednak sprowadzane do Korei Północnej m.in. przy wykorzystaniu bagaży dyplomatycznych, które – co do zasady – nie są kontrolowane.

Poprzednio Ri pojawiło się publicznie 1 stycznia 2024 roku, podczas noworocznego występu artystycznego. Przez kolejne miesiące u boku Kim Dzong Una pojawiała się tylko Ju-ae.

Żona Kim Dzong Una usunęła się w cień, by uwaga skoncentrowała się na jej córce?

Kim i Ri mają mieć troje dzieci – Ju-ae (w wieku ok. 10-13 lat) ma podobno starszego i młodszego brata. Jednocześnie córka Kima jest jedynym jego dzieckiem, które pojawia się publicznie, co wzbudza spekulacje, że jej starszy brat może cierpieć na jakąś chorobę, która uniemożliwia uczynienie go sukcesorem dynastii rządzącej Koreą Północną.

Kim Dzong Un jest przedstawicielem trzeciego pokolenia rodziny, która rządzi Koreą Północną od 1948 roku. Założycielem komunistycznej dynastii był Kim Ir Sen, twórca Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, a po nim władzę przejął jego syn, Kim Dzong Il, ojciec Kim Dzong Una, który sprawował władzę do śmierci w 2011 roku.

Ri jest pierwszą małżonką północnokoreańskiego przywódcy, która w miarę regularnie pojawia się publicznie u jego boku. Żony dziadka i ojca Kim Dzong Una, co do zasady, nie pojawiały się publicznie.

Yang Moo-jin z Uniwersytetu Studiów nad Koreą Północną w Seulu zasugerował, że Ri mogła usunąć się na bok, aby skupić uwagę na Ju-ae, która jest przygotowywana do roli następcy Kim Dzong Una. Taką samą opinię przedstawia przedstawiciel Ministerstwa ds. Zjednoczenia Korei w południowokoreańskim rządzie. Południowokoreański urzednik twierdzi, że nic nie wskazuje na to, by status Ri w jakiś sposób w ostatnim czasie się zmienił.