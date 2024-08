Korea Północna: Znaczki pocztowe z córką Kim Dzong Una sygnałem nadchodzących zmian

Obecnie, w listopadzie 2022 roku dziesięcioletnia jeszcze córka Kim Dzong Una zaczęła się pojawiać publicznie i dlatego pewnie ściągnęła kłopoty na rodziców z Chongju. Ojciec prowadził ją za rękę w trakcie odpalania balistycznej rakiety Hwasong-17, siedziała obok niego na naradzie uczonych i dowódców armii czy oglądała rakiety średniego zasięgu Hwasong-12. Nie są to zajęcia, które lubiłyby dzieci, ale – jak mówią eksperci z Korei Południowej – „księżniczki mają swoje obowiązki”.

Równo rok po akcji administracji rejonu Chongju mała Kim Ju-ae znalazła się na północnokoreańskich znaczkach pocztowych – wraz ze swoim ojcem.

Dlaczego młody Kim Dzong Un szykuje następcę tronu?

Nie wiadomo, co mogło obecnie skłonić ledwo 40-letniego Kim Dzong Una do poszukiwania następcy. Jego ojciec Kim Dzong Il wyznaczył go na kolejnego władcę kraju na dwa lata przed swoją śmiercią, gdy sam był już ciężko chory. Wcześniej jednak przez sześć lat na następcę tronu przewidywano starszego brata Kim Dzong Una – Kim Dzong Czola. Podobno obecnie ten niedoszły władca spokojnie żyje w Pjongjangu, poświęcając się grze na gitarze (wiadomo, że jest fanem Erica Claptona).

Wywiad południowokoreański twierdzi, że z powodu ogromnej nadwagi (podobno waży ok. 140 kg) Kim cierpi na różne choroby, które się nasilają. Z innych źródeł wiadomo, że bardzo wystraszył się nieudanego zamachu na Donalda Trumpa 13 lipca i znacznie wzmocnił swoją ochronę, przede wszystkim na publicznych imprezach, w których uczestniczy.

Patriarchalne władze i niechęć do kobiet. "Elita komunistycznej Korei raczej nie przyjmie dziewczynki jako przyszłego władcy"

Kim ma jeszcze najstarszego syna i młodszą córkę, nie wiadomo jednak, co się z nimi dzieje. W tradycji dynastycznej większości krajów świata to właśnie pierworodny powinien odziedziczyć władzę. Tym bardziej że wyznaczenie córki w patriarchalnym społeczeństwie (a właściwie elicie władzy, bo to ona decyduje) może napotkać odruchy niechęci.