Zawsze Irańczycy mogą coś ukryć…

Dokładnie. Siłą nigdy więc nie rozwiążemy tego problemu. To się da zrobić wyłącznie w drodze porozumienia, które obejmie wszystkie kluczowe zagadnienia, ale przede wszystkim będzie przewidywało bardzo rygorystyczny system kontroli. Wielu w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych odnosi się do tego sceptycznie. Ale ja zawsze im powtarzam, że Irańczykom w takich warunkach byłoby niezwykle trudno rozwinąć broń jądrową w taki sposób, by inspektorzy nie zdali sobie z tego sprawy.

Czy jednak w wyniku wojny dwunastodniowej determinacja reżimu irańskiego do budowy bomby atomowej nie stała się większa niż kiedykolwiek? Muammar Kaddafi zrezygnował z programu jądrowego i został zamordowany. Kim Dzong-un doprowadził ten program do końca i pozostaje u władzy.

Nie sądzę, aby Iran, kraj o wspomnianych już przeze mnie rozmiarach i cechach, położony na Bliskim Wschodzie, chciał znaleźć się w totalnej izolacji od reszty świata, jak Korea Północna. Warto zwrócić uwagę na stanowisko Federacji Rosyjskiej, która jest w tej chwili sojusznikiem Iranu. W swojej ostatniej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem Władimir Putin zapewnił, że ani Rosja, ani żaden inny kraj nie chce Iranu z bronią jądrową.

Trudno jednak wierzyć w cokolwiek, co mówi Putin.

Nie do mnie należy to oceniać. Mogę jedynie opierać się na raportach z kontroli, którymi dysponujemy. Rosja jest zresztą także depozytariuszem Traktatu o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (TNP). Pogwałcenie go miałoby niezwykle poważne skutki. Nie mam żadnych powodów, aby sądzić, że tak mogłoby się stać. Musimy usilnie pracować wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, Chinami i z pewnością Rosją, aby doprowadzić do długoterminowego rozwiązania irańskiego problemu. Zajmujemy się przecież tą kwestią od 20 lat. I jest ona coraz poważniejsza.

Dlaczego ścisły system kontroli miałby gwarantować, że Iran pewnego dnia nie ogłosi, że oto zbudował broń jądrową?

W takim przypadku Iran musiałby poddać kontroli wszystkie swoje instalacje jądrowe. Aby zbudować bombę atomową należy jednocześnie przeprowadzić bardzo wiele czynności. Nie da się dalej magazynować wzbogaconego uranu, trzeba zacząć go wykorzystywać. Ale to inspektorzy od razu dostrzegą. Można co prawda przeprowadzić niektóre rzeczy w tajemnicy, ale to jest bardzo trudne. Kiedy Korea Północna zaczęła próbować łamać swoje zobowiązania, inspektorzy MAEA natychmiast to rozpoznali. Zaczęli zadawać pytania, na które władze północnokoreańskie nie miały odpowiedzi. Wtedy nie pozostało im nic innego, jak wyrzucić inspektorów, bo nie dało się oszukiwać.