Atak Izraela na ośrodek nuklearny w Araku, Iran odpowiedział uderzeniem na szpital. Oczy zwrócone na Donalda Trumpa

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że ​​jej celem była siedziba izraelskiego wojska i wywiadu znajdująca się w pobliżu szpitala.

Również na niebie nad Tel Awiwem widać było ślady pocisków i próby ich przechwycenia. Izraelskie media informowały o bezpośrednich trafieniach w samym Tel Awiwie w pobliskich miastach Holon oraz Ramat Gan.

Obawy przed destabilizacją Bliskiego Wschodu i enigmatyczne odpowiedzi Donalda Trumpa

Jak zauważa Reuters, tydzień izraelskich ataków lotniczych i rakietowych na Iran zniszczył najważniejsze kadry irańskiego dowództwa wojskowego, uszkodził potencjał nuklearny kraju i zabił setki osób, podczas gdy irańskie ataki odwetowe zabiły co najmniej 24 cywilów w Izraelu. Konflikt między Izraelem a Iranem - czytamy - wzbudza obawy zaangażowania światowych mocarstw i jeszcze silniejszej destabilizacji Bliskiego Wschodu.

Prezydent USA Donald Trump, rozmawiając z reporterami przed Białym Domem, odmówił odpowiedzi na pytanie, czy podjął decyzję o dołączeniu do izraelskiej kampanii powietrznej. - Mogę to zrobić. Mogę tego nie zrobić. Mam na myśli, że nikt nie wie, co zamierzam – odpowiedział.

Później dodał, że irańscy urzędnicy chcieli przyjechać do Waszyngtonu na spotkanie, ale obecnie „jest trochę za późno” na takie rozmowy. Wcześniej Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone mogą dołączyć do konfliktu.

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei w przemówieniu, odtworzonym w państwowej telewizji, po raz pierwszy od piątku potępił wcześniejsze wezwanie Trumpa do poddania się Iranu. - Każda interwencja wojskowa USA niewątpliwie będzie wiązała się z nieodwracalnymi szkodami – powiedział. - Naród irański się nie podda - dodał.