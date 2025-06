Prezydent USA o ataku na Iran: Nikt nie wie, co mam zamiar zrobić

Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent USA zaznaczył jednak, że sytuacja może się radykalnie zmienić w ciągu najbliższych dni.

„Ostateczne ultimatum" i znikająca szansa na dialog

Słowa Trumpa to kolejny sygnał, że Biały Dom rozważa wsparcie militarne dla Izraela w jego konflikcie z Iranem. Wcześniej prezydent wezwał mieszkańców Teheranu do opuszczenia miasta, a w serii wpisów w mediach społecznościowych ostrzegł Iran, by zawarł porozumienie nuklearne z USA, „zanim będzie za późno".

— Dałem Iranowi ostateczne ultimatum — oświadczył Trump, odmawiając jednak ujawnienia jego treści. Jednocześnie zasugerował, że jego cierpliwość się kończy: — Jest ogromna różnica między sytuacją sprzed tygodnia a dzisiejszą.

Prezydent twierdził, że to Iran zaproponował rozmowy w Białym Domu, aby mógł w nich osobiście uczestniczyć. Dotychczas negocjacje prowadził specjalny wysłannik Steve Witkoff.