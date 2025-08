Izraelscy żołnierze zabili ponad 20 osób poszukujących pomocy humanitarnej w Strefie Gazy

Szpitale w Gazie poinformowały o przyjęciu ciał przywiezionych spod punktów dystrybucji żywności wspieranej przez Izrael i USA Fundacji Humanitarnej na rzecz Gazy (GHF).

Trzech palestyńskich świadków, szukających pożywienia poinformowało agencję Associated Press, że do strzelanin doszło na trasach wiodących od granicy do punktów dystrybucji, które znajdują się w strefach wojskowych zabezpieczonych przez siły izraelskie. Powiedzieli, że widzieli izraelskich żołnierzy otwierających ogień do głodnych tłumów.

Yousef Abed, będący wśród tłumu zmierzającego do punktu dystrybucji, opisał, że znalazł się pod, jak to określił, nieuporządkowanym ostrzałem. Zobaczył co najmniej trzy osoby krwawiące na ziemi. - Nie mogłem się zatrzymać i im pomóc z powodu ostrzału – relacjonował.

Tłum głodnych Palestyńczyków zbliżył się do stanowisk żołnierzy. Wtedy padły strzały

Świadkowie powiedzieli AP, że widzieli żołnierzy otwierających ogień do głodnych tłumów zbliżających się do ich stanowisk. Przedstawiciele szpitala w centralnej części Gazy opisali podobną sytuację, gdy w niedzielny poranek izraelskie wojska otworzyły ogień w kierunku Palestyńczyków próbujących dostać się do czwartego, najbardziej wysuniętego na północ punktu dystrybucji GHF.