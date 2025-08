Trump zamyka furtkę dla tanich przesyłek z Chin. Zmiany uderzą w najbiedniejszych konsumentów

Prezydent Donald Trump w zeszłym tygodniu zawiesił lukę w globalnym handlu, umożliwiającą bezcłowy wwóz mniejszych paczek do Ameryki. Zamyka to furtkę do Stanów Zjednoczonych chińskim gigantom, takim jak Shein i Temu, którzy mogliby teraz potencjalnie przerzucić koszty tych ceł na konsumentów.