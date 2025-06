Władzom w Pekinie rząd amerykański zarzucał, że zachęcały chińskie firmy do nielegalnego korzystania z własności intelektualnej. Władze chińskie oczywiście kategorycznie zaprzeczały.

Donald Trump – jeszcze podczas swojej pierwszej prezydentury – podniósł cła na chiński import, tłumacząc to koniecznością obrony interesu narodowego.

Ale podczas drugiej kadencji naprawdę poszedł na całość. Zaczęło się od nałożenia 10-procentowego cła na cały import do USA – i to ze wszystkich krajów. Potem dołożył Chińczykom jeszcze 20 proc., tłumacząc, że tylko w ten sposób może powstrzymać napływ fentanylu do USA.

Następnie zajął się ocleniem importu niewielkich przesyłek z Chin. Ostatecznie stawki wzrosły do 145 proc. Wcześniej, jeśli zawartość przesyłki nie przekraczała 800 dolarów, nie podlegała ocleniu. Ten wyjątek został zniesiony, co uderzyło w biznes takich chińskich gigantów jak Temu i Shein.