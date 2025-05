- Myślę, że w pewnym momencie będzie potrzebna rozmowa telefoniczna między prezydentem Trumpem a przewodniczącym partii Xi. Biorąc pod uwagę skalę rozmów oraz ich stopień skomplikowania, wymagane będzie wejście obu przywódców do gry – powiedział Bessent w rozmowie z Fox News.

12 maja w Genewie Bessent doprowadził do zawarcia tymczasowego rozejmu handlowego między USA a Chinami. W ramach porozumienia USA zmniejszyły karne cła na chińskie produkty ze 145 proc. do 115 proc., a Chiny obcięły karne cła na amerykańskie dobra ze 125 proc. do 10 proc.

Czy dojdzie do rozmowy Donalda Trumpa i Xi Jinpinga?

Trump i prezydent Chin Xi Jinping rozmawiali ostatnio w styczniu, tuż przed zaprzysiężeniem prezydenta USA na drugą kadencję. Choć Trump w ostatnich tygodniach mówił, że chciałby rozmawiać z Xi, analitycy oczekują, że Chiny zgodzą się na to tylko mając pewność, że USA nie zaskoczą ich niczym podczas rozmów.