Objaśnienia ministra finansów w sprawie ulgi na termomodernizację

Potwierdzają to objaśnienia podatkowe z 16 września 2019 r., w których minister finansów napisał: „Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na innym budynku, np. na garażu, budynku gospodarczym, lecz służy budynkowi mieszkalnemu”.

Korzystne dla podatników stanowisko zostało rozbudowane w kolejnych objaśnieniach (z 30 marca 2023 r.), w których czytamy: „Ulga przysługuje również w sytuacji, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, np. w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na tym budynku, instalacja ta zostanie zamontowana na gruncie lub na innym budynku, np. na garażu, budynku gospodarczym, i służy nie tylko budynkowi mieszkalnemu, lecz także innym budynkom znajdującym się na posesji podatnika”. Wszystko więc zostało już wyjaśnione – podsumował minister finansów.

Zmiany w uldze na termomodernizację od 1 stycznia 2025 r.

Jak już wspomnieliśmy, katalog wydatków premiowanych ulgą termomodernizacyjną znajduje się w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju. Od 1 stycznia 2025 r. są w nim zmiany. Zlikwidowane zostało odliczenie na kocioł gazowy bądź olejowy (wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin). W 2025 r. nie odpiszemy już wydatków na ich zakup oraz montaż. Z katalogu wypadły też zbiorniki na gaz i olej.

Na liście jest odliczenie na zakup i montaż pompy ciepła (oraz infrastruktury niezbędnej do jej funkcjonowania), dodano jednak warunek, że musi być częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podobnie jest z przyłączem do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Nadal jest w wykazie, ale doszedł warunek – odliczenie przysługuje tylko wtedy, gdy sieć wykorzystuje jako źródło energii biogaz lub biometan.

Do katalogu dopisane zostały magazyny energii lub ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz systemy zarządzania energią. A także usługi ich montażu. Ulga jest też na węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury i od 1 stycznia 2025 r. układem automatycznej regulacji pogodowej.