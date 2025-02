Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowy katalog wydatków premiowanych ulgą termomodernizacyjną (czyli na ekologiczne ogrzewanie domu). Część inwestycji z niego wypadła, część doszła. Szczegóły znajdziemy w znowelizowanym rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju, określającym rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga na termomodernizację domu: nowy katalog wydatków

Co się zmieniło? Przede wszystkim nie ma już ulgi na kocioł gazowy bądź olejowy (wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin). W 2025 r. nie odliczymy wydatków na ich zakup oraz montaż. Z katalogu wypadły też zbiorniki na gaz i olej.

Nadal mamy odliczenie na zakup i montaż pompy ciepła (oraz infrastruktury niezbędnej do jej funkcjonowania), dodano jednak warunek, że musi być częścią instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podobnie jest z przyłączem do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Zostało w katalogu, ale jest warunek – odliczenie przysługuje tylko wtedy, gdy sieć wykorzystuje jako źródło energii biogaz lub biometan.

Do wykazu dopisane zostały magazyny energii lub ciepła wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania oraz systemy zarządzania energią. A także usługi ich montażu. Odliczenie przysługuje na węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury i – to nowość – układem automatycznej regulacji pogodowej.

W wykazie dodano też, że ulga jest na materiały wykorzystywane do docieplenia płyt balkonowych i dachów oraz usługi docieplenia dachów. także zakup i montaż (wymiana była już wcześniej) drzwi zewnętrznych.