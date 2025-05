Partię Rafała Trzaskowskiego, Platformę Obywatelską, „The Economist” określił z kolei jako centrową, która „głosi, że w niebezpiecznym świecie Polska potrzebuje Europy, aby wzmocnić swoje atuty, tak jak Europa potrzebuje Polski jako źródła bezpieczeństwa i dynamizmu gospodarczego”. Podkreślono przy tym, jak wiele nasz kraj osiągnął dzięki integracji europejskiej – odkąd Polska wstąpiła do UE, nigdy nie doświadczyła recesji, poza krótkim okresem w czasie pandemii, a od 1995 roku dochód na osobę wzrósł ponad trzykrotnie. Rodzimy przemysł znacząco korzysta także na bliskości do Niemiec.

„The Economist”: Dzięki Rafałowi Trzaskowskiemu wpływy Polski wzrosłyby jeszcze bardziej

Tygodnik wskazał, że dzięki wyczuleniu na zagrożenie ze strony Władimira Putina, Polska wzmocniła bezpieczeństwo i dysponuje dziś największą armią w Europie po Rosji, Ukrainie i Turcji, a trzecią co do wielkości w NATO. To przełożyło się na wpływy naszego kraju. „The Economist” określił znamiennym fakt, że premier Donald Tusk, udał się na początku maja do Kijowa wraz ze swoimi trzema odpowiednikami – z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec – aby podkreślić, że Europa jest gotowa wspierać Ukrainę, nawet gdy zaangażowanie USA osłabło.

Tygodnik ocenił jednocześnie, że biorąc pod uwagę osiągnięcia rządów PiS, a także mniej znaczącą rolę prezydenta niż premiera, „można by wywnioskować, że Polska mogłaby kontynuować swój renesans z każdym z kandydatów w czerwcowej drugiej turze wyborów”. Zdaniem gazety, byłby to jednak błąd, ponieważ „Nawrocki wykorzysta swoje uprawnienia do blokowania agendy Tuska, aby utorować drogę PiS do zwycięstwa w następnych wyborach parlamentarnych”, i byłby zależny od poparcia skrajnie prawicowych partii, które wykorzystują rosnące nastroje antyukraińskie.

„The Economist” podkreślił tymczasem, że premier Tusk jest „zaangażowanym Europejczykiem”, jako że pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, a pod jego rządami Polska współpracowała z innymi krajami europejskimi w dziedzinie bezpieczeństwa, dyplomacji i obronności. „Gdyby Polacy w wyborach prezydenckich zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, sojusznika Tuska i prezydenta Warszawy, współpraca z UE byłaby łatwiejsza, a wpływy Polski wzrosłyby jeszcze bardziej” – napisał tygodnik.