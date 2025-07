Tak wynika z wyceny prac domowych, którą oszacował GUS. Policzył ją dla wartości rynkowej pracy w maju 2023 r. GUS dokonał do tej pory trzy razy – w odstępach co dziesięć lat – wyceny wartości nieodpłatnej pracy w gospodarstwach domowych. Według ostatnich badań, dotyczących 2023 r., przeciętnie prace, które wykonywała w domu co tydzień kobieta, warte były 1057,52 zł, a mężczyzny 679,07 zł. W miesiącu było to prawie 4,6 tys. zł dla zajęć pań i niespełna 3 tys. – panów. Urząd oszacował także roczną rynkową wartość: na ponad 56,7 tys. wycenił pracę wykonaną przez kobiety i 36,4 tys. zł – przez mężczyzn.

Miesięczna wartość pracy domowej jednej osoby wynosiła niespełna 3,9 tys. zł, co stanowiło ponad połowę (ok. 54 proc.) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r. Panie wykonywały prace warte prawie 66 proc. średniej płacy, a panowie 42 proc. Jeśli założymy, że nie zmieniły się przyzwyczajenia i obowiązki domowników i odniesiemy to do aktualnej przeciętnej płacy, to wartość domowej pracy kobiet warta byłaby ponad 5,72 tys. zł, a mężczyzn – 3,64 tys. zł.

Jest to jednak o tyle ryzykowny szacunek, że, jak pokazują badania GUS, w ciągu dekady zmieniają się rodzinne zwyczaje, ale także wartość prac wykonywanych w domu przez poszczególnych domowników. Na przestrzeni lat wartość prac domowych, procent zaangażowanych w nią mężczyzn oraz wartość pracy panów wzrosły szybciej niż w przypadku pań. Relacja wartości pracy domowej w przeliczeniu na jedną osobę (bez podziału na płeć) w maju 2014 r. do średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wynosiła ponad 45 proc., a dziesięć lat wcześniej – 44 proc.

Zmiany obyczajowe i cywilizacyjne w rodzinie

GUS zwraca także uwagę na to, że na przestrzeni dwudziestu lat zmniejszały się proporcje pomiędzy wartością pracy kobiet i mężczyzn. O ile w maju 2003 r. przeciętna wartość pracy domowej oszacowana dla kobiety była o prawie 74 proc. wyższa niż wartość pracy dla mężczyzny, to w maju 2023 r. było to nieznacznie więcej niż połowa. Co ciekawe, nie tylko rośnie czas zaangażowania mężczyzn, ale też coraz więcej z nich angażuje się w prace domowe. GUS porównał różne badania, w których pytano o obowiązki domowe. W 1969 roku w domu pracowało 96 proc. kobiet i 58 proc. mężczyzn, w 1984 r. odpowiednio: 97 proc. i 64 proc. Tak jak stały jest udział pań, tak od lat dwutysięcznych znacząco ponad 80 proc. panów ma domowe zajęcia – dwa lata temu 89 proc. powiedziało, że je wykonuje i opiekuje się innymi członkami rodziny.