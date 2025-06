Do grup najmniej zagrożonych ubóstwem skrajnym należały osoby z gospodarstw domowych, których główne źródło dochodu stanowiła praca na własny rachunek (4,5 proc.) oraz pracowników (4,7 proc.). Niższe od przeciętnej w kraju stopy zagrożenia ubóstwem skrajnym zaobserwowano także wśród gospodarstw emerytów (4,9 proc.). Ta ostatnia grupa, od lat notuje niższe odsetki zagrożonych ubóstwem skrajnym od gospodarstw domowych rencistów, dla których w 2024 roku wartość odsetka osób zagrożonych ubóstwem skrajnym wyniosła 6 proc. Niepełnosprawność, podobnie jak w latach poprzednich, zwiększała ryzyko ubóstwa skrajnego. W 2024 r. stopa zagrożenia ubóstwem skrajnym w rodzinach z co najmniej jedną osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności wyniosła 7 proc., podczas gdy w gospodarstwach domowych bez takich osób było to 4,8 proc. Nie zmieniła się również tendencja, że im więcej jest dzieci w rodzinie tym bardziej są one narażone na ubóstwo.

Różne granice biedy

GUS podaje także inne granice biedy. Pierwsza to ubóstwo relatywne. Określa się je na poziomie połowy kwoty, którą średnio w miesiącu wydają rodziny w Polsce. W 2024 r. zasięg zagrożenia ubóstwem relatywnym wyniósł 13,3 proc. więcej o ok. 1 pkt proc. w porównaniu z 2023 r.

By być na granicy pomiędzy biedą a niedostatkiem potrzebnych było 1,26 tys. zł dla jednej osoby i nieco ponad 3,4 tys. zł w rodzinie składającej się z dwojga rodziców i dzieci.

Istnieje także trzecia definicja ubóstwa – ustawowe. Odpowiada wartościom kwot, które upoważniają do ubiegania się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej. W 2024 r. zasięg ubóstwa ustawowego wyniósł 2,6 proc., czyli o 1,5 pkt proc. mniej niż rok wcześniej. Ta granica to 776 zł na utrzymanie jednej osoby i 2,4 zł na utrzymanie rodziny z dwójką dzieci. GUS przypomina, że granice zagrożenia tą kategorią ubóstwa nie były podnoszone od 2022 roku. A to oznacza, że mamy coraz mniej osób, które mogą skorzystać z pomocy socjalnej. Dwa lata temu było to 4,1 proc., a trzy – 4,6 proc.