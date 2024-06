Czytaj więcej Finanse Ubóstwo w Polsce. W tych regionach najwięcej osób korzysta z pomocy społecznej Mimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wciąż wielu Polaków żyje na granicy ubóstwa i musi korzystać z opieki społecznej. W niektórych gminach to nawet jeden na pięciu mieszkańców.

Na utrzymanie mieszkań i energię najwięcej musieli przeznaczyć mieszkańcy regionów granicznych: od pomorskiego do opolskiego, a najmniej granicznych na wchodzie Polski.

Różnica do średniej w przypadku żywności to + 4 p.p w Lubuskim do – 5,8 p.p w woj. Świętokrzyskim. Zaś dotycząca utrzymania mieszkań od + 8,8 p.p do – 10,6 p.pr na Podkarpaciu.

Koszt dostarczenia zimnej wody (i innych usług komunalnych) był najwyższy w woj. dolnośląskim (+17,0 p.p.) i lubuskim (+16,8 p.p.), natomiast najniższy w woj. podlaskim (-17,1 p.p.) oraz lubelskim (-16,0 p.p.). Najwyższy poziom opłat za podgrzanie wody użytkowej oszacowano w woj. świętokrzyskim (+18,5 p.p.), a najniższy: w Wielkopolsce (-17,2 p.p.).

Opłaty za centralne ogrzewanie w były na najwyższym poziomie w woj. pomorskim (+27,4 p.p.), zaś najniższe – na Lubelszczyźnie (-20,2 p.p.). Duże są też różnice w czynszach komunalnych od. +28 dla woj. zachodniopomorskiego do – 41 dla woj. lubelskiego.