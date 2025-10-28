„Publiczny Różaniec w intencji Odnowy Narodu Polskiego” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest organizowany od ośmiu lat 15. dnia każdego miesiąca. Gromadzą zwykle kilkadziesiąt osób, które m.in. trzymają bannery o antyaborcyjnej treści, przedstawiające zdjęcia martwych płodów. Uczestnicy zgromadzenia twierdzą, że chcą w ten sposób wstrząsnąć sumieniami zwolenników "zbrodniczego systemu aborcji".

Sąd: Naruszono godność należną płodom

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu, który zapadł w poniedziałek, dotyczy czerwcowego zgromadzenia.

- Prezentowanie takich treści w przestrzeni publicznej jest nieakceptowalne, czego dowodzi znacząca liczba toczących się w takich sprawach postępowań, niezależnie od ich wyniku. Nadto nieobyczajność takiego zachowania wynika z naruszenia godności przynależnej przedstawionym na fotografiach płodom – mówiła sędzia Aneta Racka.