Aktualizacja: 28.10.2025 15:33 Publikacja: 28.10.2025 14:26
Rynek Staromiejski w Toruniu
Foto: PAP/Tytus Żmijewski
„Publiczny Różaniec w intencji Odnowy Narodu Polskiego” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest organizowany od ośmiu lat 15. dnia każdego miesiąca. Gromadzą zwykle kilkadziesiąt osób, które m.in. trzymają bannery o antyaborcyjnej treści, przedstawiające zdjęcia martwych płodów. Uczestnicy zgromadzenia twierdzą, że chcą w ten sposób wstrząsnąć sumieniami zwolenników "zbrodniczego systemu aborcji".
Czytaj więcej
Manifestacja poglądów antyaborcyjnych może odbywać się nie tylko w sposób, który wywoła szok i –...
Sąd: Naruszono godność należną płodom
Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu, który zapadł w poniedziałek, dotyczy czerwcowego zgromadzenia.
- Prezentowanie takich treści w przestrzeni publicznej jest nieakceptowalne, czego dowodzi znacząca liczba toczących się w takich sprawach postępowań, niezależnie od ich wyniku. Nadto nieobyczajność takiego zachowania wynika z naruszenia godności przynależnej przedstawionym na fotografiach płodom – mówiła sędzia Aneta Racka.
To kolejny w tym roku wyrok w sprawie antyaborcyjnego różańca. W maju zapadł nawet wyrok prawomocny. Dotyczył zgromadzenia z lutego. Przedstawiciel magistratu poprosił wówczas organizatorów o zwinięcie bannerów, ale uczestnicy zgromadzenia nie zareagowali. Wówczas władze miasta zdecydowały o rozwiązaniu zgromadzenia, a Straż Miejska skierowała do sadu wniosek o ukaranie. Podstawą był artykuł 141 kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że „kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany”.
Antyaborcyjny różaniec. Sąd powołał się na Katechizm
Decyzję zaskarżyła do sądu organizatorka Agnieszka Szumilas-Hermanowicz ze skrajnie prawicowego ugrupowania Konfederacja Korony Polskiej. Jej zdaniem działanie władz Torunia było bezprawne i naruszyło konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń.
W marcu Sąd Okręgowy w Toruniu stwierdził, że rozwiązanie zgromadzenia było zasadne. Powołał się na ustawę o zgromadzeniach oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. - W punkcie 2300 czytamy: „ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania - wskazał wówczas sędzia Andrzej Westphal.
Od tego wyroku wniesiono odwołanie. W maju 2025 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie uchylił wyrok i decyzję prezydenta Torunia o rozwiązaniu zgromadzenia. Uznał, że władze Torunia nie udowodniły, by w trakcie modlitwy doszło do naruszenia porządku publicznego, ani by istniało realne zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Publiczny Różaniec w intencji Odnowy Narodu Polskiego” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest organizowany od ośmiu lat 15. dnia każdego miesiąca. Gromadzą zwykle kilkadziesiąt osób, które m.in. trzymają bannery o antyaborcyjnej treści, przedstawiające zdjęcia martwych płodów. Uczestnicy zgromadzenia twierdzą, że chcą w ten sposób wstrząsnąć sumieniami zwolenników "zbrodniczego systemu aborcji".
Sąd: Naruszono godność należną płodom
Ponowny wniosek o uchylenie immunitetu Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej został zwrócony p...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Akcja Uczniowska otrzymuje sygnały ze szkół w całej Polsce o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób...
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma podstaw, aby dane mężczyzny, który przed laty spowodował wypadek,...
W 2025 r. do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło 85 oświadczeń sędziów, którzy chcieli orzekać po ukończeniu 65 r...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
To lekarz, a nie przychodnia, odpowiada za bezpodstawne ujawnienie danych osobowych z jego indywidualnego konta...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas