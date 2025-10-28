Rzeczpospolita
Prawo
Nieobyczajny różaniec w Toruniu. Jest wyrok w głośnej sprawie

Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił skargę aktywistów antyaborcyjnych na decyzję Prezydenta Torunia o przerwaniu tzw. publicznego różańca pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Sąd uznał, że uczestnicy różańca prezentowali nieprzyzwoite treści.

Publikacja: 28.10.2025 14:26

Rynek Staromiejski w Toruniu

Rynek Staromiejski w Toruniu

Foto: PAP/Tytus Żmijewski

Dorota Gajos-Kaniewska

„Publiczny Różaniec w intencji Odnowy Narodu Polskiego” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu jest organizowany od ośmiu lat 15. dnia każdego miesiąca. Gromadzą zwykle kilkadziesiąt osób, które m.in. trzymają bannery o antyaborcyjnej treści, przedstawiające zdjęcia martwych płodów. Uczestnicy zgromadzenia twierdzą, że chcą w ten sposób wstrząsnąć sumieniami zwolenników "zbrodniczego systemu aborcji". 

Ciężarówka z hasłami antyaborcyjnymi
Prawo karne
Rodzice walczą z antyaborcyjną furgonetką. Dzieci "w coraz gorszym stanie”

Sąd: Naruszono godność należną płodom

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu, który zapadł w poniedziałek, dotyczy czerwcowego zgromadzenia.

- Prezentowanie takich treści w przestrzeni publicznej jest nieakceptowalne, czego dowodzi znacząca liczba toczących się w takich sprawach postępowań, niezależnie od ich wyniku. Nadto nieobyczajność takiego zachowania wynika z naruszenia godności przynależnej przedstawionym na fotografiach płodom – mówiła sędzia Aneta Racka. 

To kolejny w tym roku wyrok w sprawie antyaborcyjnego różańca. W maju zapadł nawet wyrok prawomocny. Dotyczył zgromadzenia z lutego. Przedstawiciel magistratu poprosił wówczas organizatorów o zwinięcie bannerów, ale uczestnicy zgromadzenia nie zareagowali. Wówczas władze miasta zdecydowały o rozwiązaniu zgromadzenia, a Straż Miejska skierowała do sadu wniosek o ukaranie.  Podstawą był artykuł 141 kodeksu wykroczeń, który mówi o tym, że „kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany”.   

Antyaborcyjny różaniec. Sąd powołał się na Katechizm

Decyzję zaskarżyła do sądu organizatorka Agnieszka Szumilas-Hermanowicz ze skrajnie prawicowego ugrupowania Konfederacja Korony Polskiej. Jej zdaniem działanie władz Torunia było bezprawne i naruszyło konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń.

W marcu Sąd Okręgowy w Toruniu stwierdził, że rozwiązanie zgromadzenia było zasadne. Powołał się na ustawę o zgromadzeniach oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. - W punkcie 2300 czytamy: „ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania - wskazał wówczas sędzia Andrzej Westphal.    

Od tego wyroku wniesiono odwołanie. W maju 2025 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie uchylił wyrok i decyzję prezydenta Torunia o rozwiązaniu zgromadzenia. Uznał, że władze Torunia nie udowodniły, by w trakcie modlitwy doszło do naruszenia porządku publicznego, ani by istniało realne zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia. 

 

Źródło: rp.pl

