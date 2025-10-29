Nieautoryzowane transakcje. Co robić, gdy pieniądze znikną z konta

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kroki podjąć, gdy z konta znikną pieniądze?

Co zrobić, gdy bank odrzuci reklamację związaną z nieautoryzowaną transakcją?

Jak odróżnić transakcję autoryzowaną od nieautoryzowanej?

Dlaczego ważne jest zawiadomienie policji i CERT o incydencie?

Jak szybko bank powinien zwrócić pieniądze skradzione z konta?

Kiedy warto zgłosić się po pomoc do Rzecznika Finansowego?

Ponad 2,2 mln zł skradziono w ostatnich dniach z kont 490 klientów banku Santander. Przestępcy wykradli dane z ich kart, a następnie wypłacili w bankomatach znaczne kwoty z kont tych osób. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła zbiorcze śledztwo. Santander Bank potwierdził, że były to „przestępcze transakcje” i zablokował potencjalnie zagrożone karty. Zapewnił też klientów, że dostaną pełny zwrot skradzionych środków.

– Oceniając sytuację, nie chcemy bazować na doniesieniach medialnych, stąd poprosimy bank o przedstawienie wyjaśnień. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jak doszło do tych nieautoryzowanych transakcji. Z zadowoleniem przyjmuję informacje, że bank realizując zasadę D+1, już w weekend zadeklarował zwrot środków w poniedziałek – mówi rzecznik finansowy Michał Ziemiak.

Nie zawsze jednak proces odzyskiwania pieniędzy skradzionych przez hakerów odbywa się gładko. Eksperci Rzecznika Finansowego przypominają co zrobić, gdy padniemy ofiarą nieautoryzowanej transakcji. Radzą też jak zabezpieczyć się na wypadek podobnych sytuacji, żeby zminimalizować straty.