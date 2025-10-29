Nieautoryzowane transakcje. Co robić, gdy pieniądze znikną z konta

Aktualizacja: 29.10.2025 15:15 Publikacja: 29.10.2025 14:56
Ofiarą oszustwa można paść także, wypłacając pieniądze z bankomatu. Przestępstw tzw. skimmingu było blisko 120
Foto: Adobe Stock
Ponad 2,2 mln zł skradziono w ostatnich dniach z kont 490 klientów banku Santander. Przestępcy wykradli dane z ich kart, a następnie wypłacili w bankomatach znaczne kwoty z kont tych osób. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła zbiorcze śledztwo. Santander Bank potwierdził, że były to „przestępcze transakcje” i zablokował potencjalnie zagrożone karty. Zapewnił też klientów, że dostaną pełny zwrot skradzionych środków.
– Oceniając sytuację, nie chcemy bazować na doniesieniach medialnych, stąd poprosimy bank o przedstawienie wyjaśnień. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jak doszło do tych nieautoryzowanych transakcji. Z zadowoleniem przyjmuję informacje, że bank realizując zasadę D+1, już w weekend zadeklarował zwrot środków w poniedziałek – mówi rzecznik finansowy Michał Ziemiak.
Nie zawsze jednak proces odzyskiwania pieniędzy skradzionych przez hakerów odbywa się gładko. Eksperci Rzecznika Finansowego przypominają co zrobić, gdy padniemy ofiarą nieautoryzowanej transakcji. Radzą też jak zabezpieczyć się na wypadek podobnych sytuacji, żeby zminimalizować straty.
Czytaj więcej
Przepisy prawa chronią klientów banków przed oszustami, ale wymagają od nich pozwania banku. Nie...
Mająca tu zastosowanie ustawa o usługach płatniczych nie zawiera definicji nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Zawiera jednak definicję transakcji autoryzowanej. Zgodnie z art. 40 ust. 1 tej ustawy transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji płatniczej w sposób przewidziany w umowie między płatnikiem a jego dostawcą. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych.
Można zatem uznać, że z nieautoryzowaną transakcją płatniczą mamy do czynienia w sytuacji, gdy płatnik nie wyraził na nią zgody. Przy czym ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza została autoryzowana i prawidłowo zapisana w systemie służącym do obsługi transakcji płatniczych banku oraz że nie miała na nią wpływu awaria techniczna ani innego rodzaju usterka, należy do banku.
Czytaj więcej
Dziecko, niezależnie od wieku, może mieć swój rachunek w banku, ale zgromadzonymi na nim pieniędz...
Eksperci Rzecznika Finansowego przypominają, że po stwierdzeniu nieautoryzowanej transakcji pierwszym krokiem powinien być niezwłoczny kontakt z bankiem w celu zgłoszenia incydentu. Należy skorzystać z najszybszej formy kontaktu np. infolinii lub aplikacji mobilnej banku. Pozwala to bankowi podjąć działania minimalizujące straty np. zablokowanie karty. Jeśli istnieje taka możliwość, należy jak najszybciej zablokować ją samodzielnie.
W drugim kroku warto poinformować zespół CERT.pl (www.incydent.cert.pl). To zespół działający w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego, powołany do reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
Krok trzeci to zawiadomienie policji. Na komendę czy posterunek trzeba koniecznie trzeba wziąć zaświadczenie o zgłoszeniu takiej sprawy i załączyć je do wniosku, który należy złożyć do banku z żądaniem zwrotu pieniędzy.
Zawiadomienie policji jest ważne dlatego, że jeśli nawet teraz nie uda się złapać przestępców, to może przy kolejnej próbie oszustwa wpadną i będzie można wykazać ich związek z innymi sprawami. Poza tym bieżąca informacja od poszkodowanych pozwala wyłowić zmiany w technikach stosowanych przez oszustów i ostrzegać opinię publiczną.
– Może więc w ten sposób przyczynimy się do tego, że inne osoby nie wpadną w pułapkę zastawioną przez oszustów. Temu też służy poinformowanie CERT o incydencie – mówi Dawid Rapkiewicz, dyrektor w departamencie klienta rynku bankowego i kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.
Poinformowanie policji i uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu oszustwa jest też ważne z tego powodu, że uwiarygadnia nasze twierdzenie, iż padliśmy ofiarą złodziei.
Czytaj więcej
Sąd Rejonowy w Lublińcu oddalił powództwo, w którym bank dochodził roszczenia od swojego klienta,...
Prawo przewiduje, że bank powinien zwrócić pieniądze nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym stwierdzono lub zgłoszono nieautoryzowaną transakcję (tzw. zasada D+1).
– Przy czym musimy pamiętać, że niezależnie od informacji o kradzieży, należy zgłosić do swojego banku wyraźne żądanie zwrotu pieniędzy. Zdarza się bowiem, że banki opóźniają zwrot środków, argumentując, że klient nie wyraził takiego oczekiwania od banku. W tym wypadku z doniesień medialnych wynika, że bank zadeklarował zwrot środków bez konieczności składania reklamacji – mówi Dawid Rapkiewicz.
Wstrzymanie zwrotu powinno mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach. Chodzi o przypadki, w których bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, żeby podejrzewać oszustwo ze strony klienta. Musi też poinformować o takim podejrzeniu organy ścigania.
Czytaj więcej
Klientka banku, która podała fałszywemu konsultantowi swój PESEL i straciła oszczędności, nie odz...
Bank, jako dostawca usług płatniczych, ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje, chyba że posiadacz rachunku działał umyślnie lub dopuścił się rażącego niedbalstwa. Jeśli jednak klient nieświadomie udostępnił swoje dane osobom trzecim bank nie może odmówić zwrotu środków. Zwykle jednak będzie potrzebował czasu na sprawdzenie czy transakcja była skutkiem rażącego niedbalstwa i czy doprowadziło ono do wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej. W ocenie sądów, w takiej sytuacji bank najpierw powinien dokonać zwrotu utraconej kwoty, a jeśli później stwierdzi, że do rażącego niedbalstwa jednak doszło, może wystąpić do klienta o zwrot kwoty, którą wcześniej sam zwrócił.
– Jeśli bank odrzuci żądanie klienta dotyczące zwrotu pieniędzy, a następnie złożoną do banku reklamację, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję lub postępowanie polubowne – wyjaśnia dyr. Rapkiewicz.
Rzecznik może też udzielić porady, a nawet wystąpić w imieniu poszkodowanego w postępowaniu polubownym lub sądowym.
Czytaj więcej
85-letnia klientka banku odzyska pieniądze ukradzione z jej konta w wyniku tzw. nieautoryzowanej...
Eksperci Rzecznika Finansowego radzą też co zrobić, żeby zminimalizować ewentualne straty wynikające z nieautoryzowanej transakcji.
– Warto ustawić sobie w banku powiadomienia o wykonywanych na naszym koncie transakcjach. Możemy wtedy dostawać np. SMS o każdym pobraniu środków z bankomatu. Jeśli nie jest to wykonana przez nas transakcja, należy niezwłocznie poinformować bank – wskazuje Dawid Rapkiewicz.
Warto też ustawić stosunkowo niskie limity dzienne na pobieranie środków z bankomatu, na poziomie kwoty, jaką najczęściej wyciągamy z bankomatu. Jeśli będziemy potrzebowali większej gotówki, łatwo można od ręki zmienić taki limit w serwisie internetowym banku, a po dokonaniu transakcji przywrócić niższy limit.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad 2,2 mln zł skradziono w ostatnich dniach z kont 490 klientów banku Santander. Przestępcy wykradli dane z ich kart, a następnie wypłacili w bankomatach znaczne kwoty z kont tych osób. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła zbiorcze śledztwo. Santander Bank potwierdził, że były to „przestępcze transakcje” i zablokował potencjalnie zagrożone karty. Zapewnił też klientów, że dostaną pełny zwrot skradzionych środków.
– Oceniając sytuację, nie chcemy bazować na doniesieniach medialnych, stąd poprosimy bank o przedstawienie wyjaśnień. Chodzi przede wszystkim o ustalenie, jak doszło do tych nieautoryzowanych transakcji. Z zadowoleniem przyjmuję informacje, że bank realizując zasadę D+1, już w weekend zadeklarował zwrot środków w poniedziałek – mówi rzecznik finansowy Michał Ziemiak.
Gdy naprawy wymagają konstrukcyjne elementy balkonów, związane z elewacją, lub podziemnego garażu, to remontem m...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Akcja Uczniowska otrzymuje sygnały ze szkół w całej Polsce o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób...
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma podstaw, aby dane mężczyzny, który przed laty spowodował wypadek,...
Ministerstwo Sprawiedliwości chce znieść obowiązującą od kwietnia 2018 roku zasadę, że sędzią może być tylko oso...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Samo wydzielenie geodezyjne działki z nieruchomości, bez ustanowienia dla niej odrębnej księgi wieczystej, nie d...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas