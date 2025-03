Jak reagują banki na takie oszustwa i czy pracują nad tym problemem?

Z analizy naszych spraw wynika, że w ponad 98 proc. przypadków banki nie uznają reklamacji, i skupiają się na przekonywaniu klientów, że transakcję rzekomo autoryzowali, albo że dopuścili się rażącego niedbalstwa. Istota problemu sprowadza się do tego, że na etapie postępowania reklamacyjnego banki są sędzią we własnej sprawie – decydują, czy to klient ma ponieść szkodę, czy też bank. Odnoszę wrażenie, że strategia banków polegająca na automatycznym odmawianiu uwzględnienia reklamacji, oparta jest na założeniu, że ich klienci nie są świadomi tego, że za nieautoryzowane transakcje odpowiada bank i nie skontaktują się z prawnikami wyspecjalizowanymi w tego typu sprawach, a ich roszczenia ulegną przedawnieniu.

W razie braku porozumienia klientowi banku pozostaje sąd? Jak przebiega taki proces i kto ma co udowodnić komu?

Odzyskiwanie skradzionych środków wymaga pozwania banku. Na szczęście ustawodawca przeniósł w znacznej mierze ciężar dowodu na bank. To bank, aby uniknąć obowiązku zwrotu środków, musi udowodnić, że posiadacz rachunku bankowego chciał, aby z jego konta środki zostały wyprowadzone, albo wykazać rażące niedbalstwo swojego klienta. Po stronie posiadacza rachunku bankowego zazwyczaj pozostaje jedynie wskazanie przelewów, które były nieautoryzowane i opowiedzenie przed sądem w jakich okolicznościach doszło do kradzieży bankowej.

Czy brane jest pod uwagę to, jak klient banku monitoruje swoje konta, jak dba o dostęp do swojego komputera, czy nie zagubił dowodu osobistego, kart kredytowych czy innych dokumentów albo czy w jego mieszkaniu nie przebywały obce osoby?

Tak, obrona banków sprowadza się najczęściej do próby wykazania, że klient swoim zachowaniem dopuścił się rażącego niedbalstwa. Co istotne, bank nie uchyli się od swojej odpowiedzialności, nawet jeżeli wykaże, że zachowanie jego klienta było niedbałe, lekkomyślne. Konieczne jest wykazanie niedbalstwa w stopniu rażącym – sytuacji wręcz ekstremalnej.

Przepisy chronią klientów banków przed oszustami, ale wymagają od nich podjęcia inicjatywy – pozwania banku mec. Rafał Ilnicki

Czy prawo jasno reguluje obowiązki stron w takich przypadkach, a sądy są w swoich orzeczeniach przewidywalne?

Prawo jasno reguluje sytuację stron. Bank ma obowiązek dołożenia szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków i odpowiada co do zasady za wszystkie nieautoryzowane przez klienta transakcje. Przepisy chronią klientów banków przed oszustami, ale wymagają od nich podjęcia inicjatywy – pozwania banku.