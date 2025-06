O wyroku informuje Rzecznik Finansowy, który w imieniu poszkodowanej wniósł powództwo przeciwko bankowi. I wygrał.

Seniorka zainstalowała aplikację, która wpuściła złodzieja na konto

Starsza mieszkanka Warszawy kliknęła w reklamę na Facebooku, rzekomo dotyczącą zakupu akcji Orlenu. Została przekierowana do formularza, w którym podała swoje dane kontaktowe. Na podany numer zadzwonił mężczyzna podający się za maklera. Nakłonił seniorkę do zainstalowania w smartfonie aplikacji TeamViewer - tzw. zdalnego pulpitu, który pozwala szybko wyświetlić i udostępnić ekran własnego urządzenia innej osobie. Ma ona wówczas możliwość korzystania z naszych aplikacji i plików tak, jak my sami.

– Seniorka była zupełnie nieświadoma jak działa ta aplikacja i do czego może być wykorzystana. Mając zdalny dostęp do jej telefonu i bankowości elektronicznej oszuści przelali z jej konta 19 tys. zł - informuje Rzecznik.

Poszkodowana zażądała od banku zwrotu utraconej kwot, jednak jej reklamacja została odrzucona. Uznał, że skoro uwierzytelnienie przy przelewie przebiegło prawidłowo to transakcja została autoryzowana.