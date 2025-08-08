Rzeczpospolita
Prawo
„Rażące nadużycie władzy”. KRS stanowczo o działaniach ministra Waldemara Żurka

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o zaprzestanie „sprzecznych z prawem” działań, a do Państwowej Komisji Wyborczej - o nieuleganie politycznym naciskom.

Publikacja: 08.08.2025 13:10

„Rażące nadużycie władzy". KRS stanowczo o działaniach ministra Waldemara Żurka

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka

Foto: PAP/Albert Zawada/Leszek Szymański

Jan Skoumal

Niekonstytucyjne zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów, odwoływanie sędziów z funkcji komisarzy wyborczych i z Rady Programowej KRS, nierespektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz ingerowanie w niezależność i niezawisłość sędziowską – takie zarzuty Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stawia ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Wyraża także sprzeciw wobec wypowiedzi ministra, „które podważają niezależność władzy sądowniczej, suwerenność państwa polskiego oraz zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości”. Na jakie dokładnie działania ministra Żurka wskazuje Krajowa Rada Sądownictwa?

Krajowa Rada Sądownictwa przeciwko zawieszaniu prezesów sądów przez Waldemara Żurka

Jak czytamy w stanowisku, KRS wyraża dezaprobatę wobec działań i zapowiedzi ministra Żurka, które – zdaniem Prezydium – podważają „niezależność władzy sądowniczej, suwerenność państwa polskiego oraz zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości” i podkreśla konieczność przestrzegania zasad ustawowych oraz konstytucyjnych, które regulują działalność polskich sądów. Przywołuje także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego polska ustawa o sądownictwie, właściwość polskich sądów, a także procedura nominacyjna sędziów nie mogą być kreowane i podlegać wykładni ze strony ETPCz i polskich sądów powszechnych, niepowołanych zdaniem KRS do dokonywania takiej wykładni.  

Jako „rażące nadużycie władzy i sprzeczne z prawem” KRS uznała zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów z tego powodu, iż powołani oni zostali na stanowiska na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w wyniku ustawy z 2017 roku – a więc są tzw. neosędziami

„Czynienie komukolwiek zarzutów za korzystanie z uprawnień nadanych ustawą jest niedopuszczalne w państwie praworządnym i podważa zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) oraz zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa” - czytamy w stanowisku.

Tu także KRS przypomina o wyroku TK, w którym stwierdzona została konieczność udziału Krajowej Rady w procedurze zawieszania i odwoływania prezesów sądów.

Sprzeciw KRS wzbudziło także odwołanie sędziego Jarosława Dudzicza ze stanowiska członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, które miało nastąpić z rażącym naruszeniem ustawy o KSSiP. 

KRS wyraża także „zdecydowany sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości, który zapowiedział kierowanie roszczeń finansowych w imieniu Skarbu Państwa do sędziów za sam fakt orzekania, co stanowi ich konstytucyjną powinność”, co naruszać ma konstytucyjny trójpodział władzy oraz niezawisłość sędziowską. Rada wzywa ministra Żurka do natychmiastowego powstrzymania się od działań, które, jej zdaniem, ingerują w „niezależność sędziów i sądów”, w tym od zawieszania i odwoływania sędziów.

KRS przeciwko odwoływaniu sędziów z funkcji komisarzy wyborczych

„Wyeliminowanie części komisarzy wyborczych może zmierzać do podporządkowania wyborów jednej stronie sceny politycznej i wykluczenia bezstronnej, niezależnej kontroli wyborów” - czytamy w drugim komunikacie.

Chodzi o wniosek resortu sprawiedliwości, skierowany do Państwowej Komisji Wyborczej (o którym pisaliśmy już na łamach rp.pl), o odwołanie z funkcji komisarzy wyborczych sędziów, którzy czynnie poparli wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 roku, na nowych zasadach (od tamtego czasu część środowiska prawniczego określa KRS mianem neo-KRS). KRS podkreśla, że sędziowie ci działali zgodnie z przepisami ustawy o KRS, oraz że „każdemu przysługuje konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach”.

„Dlatego każdy sędzia mógł zgłosić się do konkursu na wolne stanowisko sędziowskie (...). Zgłoszenia były zgodne z obowiązującymi ustawami: Prawem o ustroju sądów powszechnych, ustawa o Sądzie Najwyższym, Prawem o ustroju sądów administracyjnych. Procedura konkursowa jest jawna i transparentna. Udział w konkursie na wolne stanowisko sędziowskie jest wyrazem chęci służby Państwu, a jednocześnie zaufania do Państwa, jest działaniem zgodnym z prawem, które w żaden sposób nie przynosi ujmy honorowi sędziego i nie może pozbawiać go przymiotu nieskazitelnego charakteru” - czytamy w komunikacie KRS.

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje przy tym do PKW, „aby nie ulegała naciskom i kampanii dyskredytacji i oszczerstw, ale by merytorycznie i wnikliwie oceniała pracę komisarzy wyborczych”. 

Źródło: rp.pl

Osoby Waldemar Żurek Sędziowie KRS Sądy i Trybunały Sądy Powszechne

Niekonstytucyjne zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów, odwoływanie sędziów z funkcji komisarzy wyborczych i z Rady Programowej KRS, nierespektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz ingerowanie w niezależność i niezawisłość sędziowską – takie zarzuty Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stawia ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Wyraża także sprzeciw wobec wypowiedzi ministra, „które podważają niezależność władzy sądowniczej, suwerenność państwa polskiego oraz zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości”. Na jakie dokładnie działania ministra Żurka wskazuje Krajowa Rada Sądownictwa?

