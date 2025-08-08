Niekonstytucyjne zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów, odwoływanie sędziów z funkcji komisarzy wyborczych i z Rady Programowej KRS, nierespektowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz ingerowanie w niezależność i niezawisłość sędziowską – takie zarzuty Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stawia ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi. Wyraża także sprzeciw wobec wypowiedzi ministra, „które podważają niezależność władzy sądowniczej, suwerenność państwa polskiego oraz zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości”. Na jakie dokładnie działania ministra Żurka wskazuje Krajowa Rada Sądownictwa?

Reklama Reklama

Krajowa Rada Sądownictwa przeciwko zawieszaniu prezesów sądów przez Waldemara Żurka

Jak czytamy w stanowisku, KRS wyraża dezaprobatę wobec działań i zapowiedzi ministra Żurka, które – zdaniem Prezydium – podważają „niezależność władzy sądowniczej, suwerenność państwa polskiego oraz zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości” i podkreśla konieczność przestrzegania zasad ustawowych oraz konstytucyjnych, które regulują działalność polskich sądów. Przywołuje także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego polska ustawa o sądownictwie, właściwość polskich sądów, a także procedura nominacyjna sędziów nie mogą być kreowane i podlegać wykładni ze strony ETPCz i polskich sądów powszechnych, niepowołanych zdaniem KRS do dokonywania takiej wykładni.

Jako „rażące nadużycie władzy i sprzeczne z prawem” KRS uznała zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów z tego powodu, iż powołani oni zostali na stanowiska na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w wyniku ustawy z 2017 roku – a więc są tzw. neosędziami.

„Czynienie komukolwiek zarzutów za korzystanie z uprawnień nadanych ustawą jest niedopuszczalne w państwie praworządnym i podważa zasadę legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) oraz zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa” - czytamy w stanowisku.