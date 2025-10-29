Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego w Holandii odbywają się przyspieszone wybory parlamentarne?

Na co wskazują sondaże przeprowadzone tuż przed wyborami?

Dlaczego PVV prawdopodobnie znajdzie się w opozycji po wyborach?

PVV wyszła z rządu, ponieważ domagała się zaostrzenia polityki migracyjnej. Po utracie poparcia PVV premier Dick Schoof podał się do dymisji, w efekcie czego doszło do rozpisania przedterminowych wyborów, niespełna dwa lata po poprzednich (odbyły się 22 listopada 2023 roku), w których partia Wildersa zdobyła 23,49 proc. głosów i została największą partią w parlamencie.

Sondaże wskazują, że PVV nie powtórzy wyniku z wyborów w 2023 roku

Mimo wygranej w wyborach PVV była daleka od większości w 150-osobowej izbie niższej parlamentu (Partia Wolności obsadziła 37 mandatów). Po tamtych wyborach dopiero 16 maja 2024 roku doszło do zawarcia porozumienia koalicyjnego między PVV, Nową Umową Społeczną (NSC, centroprawica), Partią Ludową na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD, centroprawica) i Ruchem Rolników i Obywateli (BBB, partia agrarna). Wilders, ze względu na wzbudzane w Holandii kontrowersje, zrezygnował ze starań o fotel premiera i nie wszedł do rządu, by ułatwić sformowanie koalicji.

Teraz wybory w Holandii mają być testem na to, czy popularność skrajnej prawicy w Holandii zaczęła spadać (na co wskazują sondaże), czy może kraj skręci jeszcze bardziej w prawo, umacniając pozycję PVV.