Holandia wybiera parlament. Sondaże: Co drugi wyborca nie wiedział, na kogo zagłosuje

W Holandii w środę odbywają się przyspieszone wybory parlamentarne, po tym jak skrajnie prawicowa Partia Wolności (PVV) Geerta Wildersa wyszła w 2025 roku z koalicji rządzącej doprowadzając do jej upadku. Stawką wyborów jest to, czy kraj skręci jeszcze bardziej w prawo, czy obierze bardziej centrowy kurs.

Publikacja: 29.10.2025 15:12

Geert Wilders

Geert Wilders

Foto: REUTERS/Yves Herman

Artur Bartkiewicz

PVV wyszła z rządu, ponieważ domagała się zaostrzenia polityki migracyjnej. Po utracie poparcia PVV premier Dick Schoof podał się do dymisji, w efekcie czego doszło do rozpisania przedterminowych wyborów, niespełna dwa lata po poprzednich (odbyły się 22 listopada 2023 roku), w których partia Wildersa zdobyła 23,49 proc. głosów i została największą partią w parlamencie.

Sondaże wskazują, że PVV nie powtórzy wyniku z wyborów w 2023 roku

Mimo wygranej w wyborach PVV była daleka od większości w 150-osobowej izbie niższej parlamentu (Partia Wolności obsadziła 37 mandatów). Po tamtych wyborach dopiero 16 maja 2024 roku doszło do zawarcia porozumienia koalicyjnego między PVV, Nową Umową Społeczną (NSC, centroprawica), Partią Ludową na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD, centroprawica) i Ruchem Rolników i Obywateli (BBB, partia agrarna). Wilders, ze względu na wzbudzane w Holandii kontrowersje, zrezygnował ze starań o fotel premiera i nie wszedł do rządu, by ułatwić sformowanie koalicji. 

Teraz wybory w Holandii mają być testem na to, czy popularność skrajnej prawicy w Holandii zaczęła spadać (na co wskazują sondaże), czy może kraj skręci jeszcze bardziej w prawo, umacniając pozycję PVV. 

Z opublikowanego w ciągu ostatniej doby przed wyborami sondażu Ipsos I&O wynikało, że PVV może liczyć na 23 mandaty w nowym parlamencie, tyle samo co opozycyjna obecnie koalicja Zielonej Lewicy (GL-PvdA) oraz liberalna partia D66. Z kolei w sondażu ośrodka Verian PVV może liczyć na 29 miejsc w parlamencie, Zielona Lewica – 25, a D66 – 24. 

Spadek poparcia dla PVV – według analityków – może być spowodowany napięciami, do jakich dochodziło w koalicji rządzącej, w skład której partia Wildersa wchodziła

– Mój komunikat dla wszystkich brzmi, że jeśli startujemy z programem pozytywnym... można pokonać populistów i pracować wspólnie w szerszym gronie partii środka i centrum, by osiągnąć realne wyniki – mówił Rob Jetten, 38-letni lider centrowej D66. Gdyby ugrupowanie to zdobyło 24 mandaty, jak wskazuje drugi z wspomnianych sondaży, wówczas wyrównywałoby swój najlepszy w historii wynik wyborczy. 

Partie mainstreamowe odrzucają koalicję z partią Geerta Wildersa

Czołowe partie mainstreamowe – D66, a także VVD i Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) zapowiadają, że nie wejdą w koalicję z partią Wildersa. Jeśli sondażowe wyniki się potwierdzą, będzie to oznaczać, że PVV znajdzie się po wyborach w opozycji.  

Pierwsze wyniki badania exit poll mają być opublikowane zaraz po zakończeniu głosowania w wyborach (o 21.00). 

Holenderskie wybory są bardzo nieprzewidywalne, miejsca w parlamencie zdobywa w nich wiele partii, przez co budowa koalicji większościowej potrafi zajmować kilka miesięcy. Według sondaży przeprowadzanych na kilka dni przed wyborami niemal połowa wyborców nie wiedziała, na kogo oddadzą głos. 

Wilders jest znany ze swojego antyislamskiego stanowiska. W związku z groźbami śmierci, kierowanymi pod jego adresem przez islamistów, musi korzystać z policyjnej ochrony. Obecnie proponuje odrzucanie wszystkich wniosków o azyl, odsyłanie ukraińskich uchodźców na Ukrainę i ograniczenie świadczeń socjalnych.  

W środę lider PVV wyraził nadzieję na wysoką frekwencję w wyborach. – Liczę na dobry wynik – oświadczył Wilders. 

Spadek poparcia dla PVV – według analityków – może być spowodowany napięciami, do jakich dochodziło w koalicji rządzącej, w skład której partia Wildersa wchodziła. Część wyborców jest zaniepokojona fascynacją Wildersa Trumpem oraz jego polityką polegającą na sprawdzaniu ograniczeń amerykańskiej demokracji. 

