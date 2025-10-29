Aktualizacja: 29.10.2025 15:26 Publikacja: 29.10.2025 14:56
Władimir Putin podczas wizyty w szpitalu wojskowym w Moskwie
Foto: Sputnik/Vladimir Gerdo/Pool via REUTERS
W środę Władimir Putin odwiedził Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny im. P. W. Mandryki, placówkę podległą resortowi obrony Rosji w Moskwie.
Putin rozmawiał z personelem i pacjentami kliniki. Popijając herbatę z rannymi w wojnie na Ukrainie żołnierzami, rosyjski przywódca poinformował o najnowszym teście nowego rosyjskiego uzbrojenia.
Władimir Putin ogłosił, że we wtorek przeprowadzono zakończony powodzeniem test Posejdona, autonomicznej torpedy o napędzie atomowym. Posejdon to broń, o której niewiele wiadomo na pewno. Ma to być torpeda z głowicą jądrową, zdolna do wywoływania radioaktywnych fal oceanicznych, z powodu których mieszkanie w nabrzeżnych miastach stałoby się niemożliwe.
– Wczoraj przeprowadziliśmy jeszcze jeden test kolejnego perspektywicznego systemu – bezzałogowego pojazdu podwodnego Posejdon, również z napędem jądrowym. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko wystrzelić go z okrętu podwodnego za pomocą jego silnika startowego, ale także uruchomić napęd atomowy, dzięki któremu pojazd działał przez określony czas – oświadczył.
– Nie ma niczego podobnego – przekonywał. Władimir Putin nazwał test „ogromnym sukcesem”. Przekonywał, że jeśli chodzi o osiągi, Posejdon nie ma sobie równych na świecie. – Pod względem prędkości i głębokości działania tego bezzałogowego statku nie ma na świecie niczego porównywalnego i jest mało prawdopodobne, aby pojawiło się coś w najbliższym czasie. Nie istnieją żadne metody przechwytywania – kontynuował.
Władimir Putin
Foto: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Putin mówił, że Posejdon jest znacznie potężniejszy od pocisku RS-28 Sarmat. Chodzi o występujący w mediach jako Szatan II, a w nomenklaturze NATO jako SS-X-29 międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM). Rosjanie twierdzili, że ten trzystopniowy pocisk, ważący ponad 200 ton, ma zasięg kilkunastu tysięcy kilometrów i może przenosić głowice o masie 10 ton. Według Putina, Szatan II z powodu krótszego czasu pracy silników ma być trudniejszy do śledzenia i przechwycenia.
– To ogromny sukces – powiedział w moskiewskim szpitalu rosyjski przywódca, odnosząc się do prób z użyciem Posejdona.
Władimir Putin stwierdził też, że system Posejdon ma wszystkie zalety pocisku Burewiestnik, a dodatkowo charakteryzuje się niewielkim rozmiarem. – Jest sto razy mniejszy niż reaktor jądrowy okrętu podwodnego, jednak moc Posejdona znacznie przewyższa moc rakiety Sarmat – kontynuował. – Nie ma niczego podobnego nigdzie indziej – zapewniał.
O zakończonym powodzeniem teście pocisku Burewiestnik Putin informował w niedzielę. Mówił wówczas, że to pocisk manewrujący o napędzie atomowym. Rosja utrzymuje, że za pomocą tej broni można razić cele w dowolnym miejscu na Ziemi.
Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, gen. Walerij Gierasimow, twierdził, że Burewiestnik spędził w powietrzu ok. 15 godzin i pokonał dystans 14 tys. kilometrów. Według Rosjan, zasięg pocisku ma być praktycznie nieograniczony.
O tym, że Rosja opracowuje oceaniczny system wielozadaniowy Posejdon, obejmujący okręty podwodne o napędzie atomowym z autonomicznymi dronami podwodnymi o napędzie jądrowym, rosyjska marynarka wojenna informowała w 2018 r. Dowódca marynarki Władimir Korolow mówił wówczas, że broń umożliwi wykonywanie różnego rodzaju misji na wodach w pobliżu terytorium wroga. W 2020 r. Rosjanie twierdzili, że prace nad systemem są bliskie zakończenia. Testy nowego okrętu, przenoszącego nowe torpedy, miały przebiegać zgodnie z planem.
Źródło: rp.pl
