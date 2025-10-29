Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Władimir Putin ogłosił test nowej rosyjskiej broni podwodnej. „Nie ma niczego podobnego na świecie”

Rosja przeprowadziła udany test Posejdona – poinformował rosyjski przywódca Władimir Putin. Chodzi o bezzałogowy pojazd podwodny, supertorpedę o napędzie atomowym, która ma być zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych.

Publikacja: 29.10.2025 14:56

Władimir Putin podczas wizyty w szpitalu wojskowym w Moskwie

Władimir Putin podczas wizyty w szpitalu wojskowym w Moskwie

Foto: Sputnik/Vladimir Gerdo/Pool via REUTERS

Jakub Czermiński

W środę Władimir Putin odwiedził Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny im. P. W. Mandryki, placówkę podległą resortowi obrony Rosji w Moskwie.

Putin rozmawiał z personelem i pacjentami kliniki. Popijając herbatę z rannymi w wojnie na Ukrainie żołnierzami, rosyjski przywódca poinformował o najnowszym teście nowego rosyjskiego uzbrojenia.

Czytaj więcej

Władimir Putin miał na sobie mundur
Wojsko
Rosja przeprowadziła test pocisku o napędzie jądrowym. Władimir Putin: Nikt takiego nie ma

Władimir Putin chwali się Posejdonem

Władimir Putin ogłosił, że we wtorek przeprowadzono zakończony powodzeniem test Posejdona, autonomicznej torpedy o napędzie atomowym. Posejdon to broń, o której niewiele wiadomo na pewno. Ma to być torpeda z głowicą jądrową, zdolna do wywoływania radioaktywnych fal oceanicznych, z powodu których mieszkanie w nabrzeżnych miastach stałoby się niemożliwe.

– Wczoraj przeprowadziliśmy jeszcze jeden test kolejnego perspektywicznego systemu – bezzałogowego pojazdu podwodnego Posejdon, również z napędem jądrowym. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko wystrzelić go z okrętu podwodnego za pomocą jego silnika startowego, ale także uruchomić napęd atomowy, dzięki któremu pojazd działał przez określony czas – oświadczył.

Reklama
Reklama

– Nie ma niczego podobnego – przekonywał. Władimir Putin nazwał test „ogromnym sukcesem”. Przekonywał, że jeśli chodzi o osiągi, Posejdon nie ma sobie równych na świecie. – Pod względem prędkości i głębokości działania tego bezzałogowego statku nie ma na świecie niczego porównywalnego i jest mało prawdopodobne, aby pojawiło się coś w najbliższym czasie. Nie istnieją żadne metody przechwytywania – kontynuował.

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Posejdon a pocisk ICBM RS-28 Sarmat

Putin mówił, że Posejdon jest znacznie potężniejszy od pocisku RS-28 Sarmat. Chodzi o występujący w mediach jako Szatan II, a w nomenklaturze NATO jako SS-X-29 międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM). Rosjanie twierdzili, że ten trzystopniowy pocisk, ważący ponad 200 ton, ma zasięg kilkunastu tysięcy kilometrów i może przenosić głowice o masie 10 ton. Według Putina, Szatan II z powodu krótszego czasu pracy silników ma być trudniejszy do śledzenia i przechwycenia.

– To ogromny sukces – powiedział w moskiewskim szpitalu rosyjski przywódca, odnosząc się do prób z użyciem Posejdona.

Władimir Putin stwierdził też, że system Posejdon ma wszystkie zalety pocisku Burewiestnik, a dodatkowo charakteryzuje się niewielkim rozmiarem. – Jest sto razy mniejszy niż reaktor jądrowy okrętu podwodnego, jednak moc Posejdona znacznie przewyższa moc rakiety Sarmat – kontynuował. – Nie ma niczego podobnego nigdzie indziej – zapewniał.

Czytaj więcej

Rosyjska armia w Donbasie. Podboje, których nie ma
Konflikty zbrojne
Rosyjska armia w Donbasie. Podboje, których nie ma
Reklama
Reklama

O zakończonym powodzeniem teście pocisku Burewiestnik Putin informował w niedzielę. Mówił wówczas, że to pocisk manewrujący o napędzie atomowym. Rosja utrzymuje, że za pomocą tej broni można razić cele w dowolnym miejscu na Ziemi.

Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego, gen. Walerij Gierasimow, twierdził, że Burewiestnik spędził w powietrzu ok. 15 godzin i pokonał dystans 14 tys. kilometrów. Według Rosjan, zasięg pocisku ma być praktycznie nieograniczony.

Czytaj więcej

Kreml zaczyna się bać Trumpa
Polityka
Kreml zaczyna się bać Trumpa

Posejdon. Czym ma być nowa rosyjska broń podwodna?

O tym, że Rosja opracowuje oceaniczny system wielozadaniowy Posejdon, obejmujący okręty podwodne o napędzie atomowym z autonomicznymi dronami podwodnymi o napędzie jądrowym, rosyjska marynarka wojenna informowała w 2018 r. Dowódca marynarki Władimir Korolow mówił wówczas, że broń umożliwi wykonywanie różnego rodzaju misji na wodach w pobliżu terytorium wroga. W 2020 r. Rosjanie twierdzili, że prace nad systemem są bliskie zakończenia. Testy nowego okrętu, przenoszącego nowe torpedy, miały przebiegać zgodnie z planem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Miejsca Regiony Europa Rosja Osoby Władimir Putin

W środę Władimir Putin odwiedził Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny im. P. W. Mandryki, placówkę podległą resortowi obrony Rosji w Moskwie.

Putin rozmawiał z personelem i pacjentami kliniki. Popijając herbatę z rannymi w wojnie na Ukrainie żołnierzami, rosyjski przywódca poinformował o najnowszym teście nowego rosyjskiego uzbrojenia.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Rosyjski samolot nad Morzem Bałtyckim
Wojsko
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Miał wyłączony transponder
MON uruchamia powszechne szkolenie wojskowe. Co czeka na chętnych?
Wojsko
MON uruchamia powszechne szkolenie wojskowe. Co czeka na chętnych?
Władimir Putin miał na sobie mundur
Wojsko
Rosja przeprowadziła test pocisku o napędzie jądrowym. Władimir Putin: Nikt takiego nie ma
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Materiał Promocyjny
Raport o polskim rynku dostaw poza domem
Miejsce odnalezienia szczątków drona zabezpiecza kazachska policja (fot. ilustracyjna)
Wojsko
Eksplozja obcego drona w Kazachstanie. Z jakiego kraju nadleciała maszyna?
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Reklama
Reklama
e-Wydanie