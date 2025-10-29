W środę Władimir Putin odwiedził Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny im. P. W. Mandryki, placówkę podległą resortowi obrony Rosji w Moskwie.

Putin rozmawiał z personelem i pacjentami kliniki. Popijając herbatę z rannymi w wojnie na Ukrainie żołnierzami, rosyjski przywódca poinformował o najnowszym teście nowego rosyjskiego uzbrojenia.

Władimir Putin chwali się Posejdonem

Władimir Putin ogłosił, że we wtorek przeprowadzono zakończony powodzeniem test Posejdona, autonomicznej torpedy o napędzie atomowym. Posejdon to broń, o której niewiele wiadomo na pewno. Ma to być torpeda z głowicą jądrową, zdolna do wywoływania radioaktywnych fal oceanicznych, z powodu których mieszkanie w nabrzeżnych miastach stałoby się niemożliwe.

– Wczoraj przeprowadziliśmy jeszcze jeden test kolejnego perspektywicznego systemu – bezzałogowego pojazdu podwodnego Posejdon, również z napędem jądrowym. Po raz pierwszy udało nam się nie tylko wystrzelić go z okrętu podwodnego za pomocą jego silnika startowego, ale także uruchomić napęd atomowy, dzięki któremu pojazd działał przez określony czas – oświadczył.