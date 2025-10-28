Ukraińscy obrońcy nie byli w stanie wyrzucić ich stamtąd, mimo iż w zeszłym miesiącu zniszczyli biegnący po dnie rzeki gazociąg. Rosjanie rurą przedostawali się na drugi brzeg. Coraz większa koncentracja atakujących doprowadziła do rozszerzenia przyczółków i przeniknięcia ich do miasta. Dwukrotnie wyrzucano ich z północnych krańców Kupiańska, ale masa jednak przeważyła. Obecnie docierają nawet do centrum.

Rosyjskie dowództwo zdecydowało się na atakowanie samego miasta, bowiem nie udało się go obejść od zachodu, przeciąć drogi zaopatrzeniowej do Czugujewa i wyjść na tyły obrońców. Obecnie jednak nie sposób określić jaka część Kupiańska – kluczowego dla obrony północnej części obwodu charkowskiego – kontrolowana jest przez armię Kremla. Walki toczą małe grupy żołnierzy przenikające na tyły – w obie strony, Ukraińcy przyjęli taktykę atakujących. „Wróg przenika do miasta” – w ten sposób opisują ukraińscy obrońcy to, co się dzieje.

Sytuacja w mieście wpływa demoralizująco na ukraińskie oddziały znajdujące się po wschodniej stronie rzeki

Sytuacja w mieście – mimo że oficjalne oświadczenia rosyjskich generałów znacznie rozmijają się z rzeczywistością – wpływa demoralizująco na ukraińskie oddziały znajdujące się po wschodniej stronie rzeki. Jeśli Rosjanom uda się posunąć dalej na południe wzdłuż Oskołu, może im naprawdę zagrozić okrążenie, a w każdym razie bardzo utrudnić dalszą walkę. Na szczęście dla obrońców mają oni co najmniej trzy przeprawy przez rzekę.

Ewentualne zajęcie Kupiańska – wyzwolonego jesienią 2022 r. – miałoby jednak większy efekt propagandowy niż wojskowy. Dość daleko stamtąd do kolejnych punktów oporu, jak Bałakleja czy Izium. Bez wątpienia jednak Rosjanie wykorzystaliby duży, kupiański węzeł kolejowy do poprawy zaopatrzenia swoich wojsk. Ale do tego równie daleko, jak do Bałaklei.

„Infiltracja” Pokrowska – grupy dywersyjne urządzają zasadzki w mieście

Podobnie sytuacja wygląda w kluczowym dla obrony ukraińskiego Donbasu Pokrowsku. Do tego miasta też przenikają atakujący, wykorzystując luki w ukraińskiej obronie spowodowane brakiem żołnierzy. – Jak już tam dotrą, to mają gdzie się schować, przebrać, przeczekiwać, urządzać zasadzki, bo tam jest dość gęsta zabudowa. My próbujemy od razu reagować. W jednym miejscu atakując dronami, w innym prowadząc fizyczne oczyszczanie terenu. Ale proces nie zatrzymuje się, taka infiltracja utrzymuje napięcie – opowiada analityk Roman Pohorełyj.