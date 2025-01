Rosjanie zaciskają pętlę wokół Pokrowska. Dlaczego to miasto jest tak ważne?

Dwa scenariusze po ewentualnym zdobyciu Pokrowska przez Rosjan

Analitycy wojskowi, na których powołuje się agencja Reutera, twierdzą, że w przypadku zdobycia miasta Rosja będzie miała dwie główne opcje marszu wzdłuż osi Pokrowska. Pierwszym krokiem jest natarcie na zachód, na słabo zaludnione równiny obwodu dniepropietrowskiego, które są słabo ufortyfikowane. Wojska Ukraińskie znajdą tu niewiele naturalnych lub sztucznych przeszkód, które mógłby wykorzystać do obrony. Druga opcja to uderzenie na północ, w gęstszą sieć miast przemysłowych, przez które trudniej byłoby się przedostać, ale które umożliwiłoby Rosjanom wywarcie presji na Kramatorsk i Słowiańsk, dwa największe miasta pozostające pod kontrolą Ukrainy we wschodniej części obwodu donieckiego.