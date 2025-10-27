Teraz Moskwa (i jej wysłannik w Waszyngtonie Dmitriew) znów przekonuje, że Ukraińcy zostali zamknięci w dwóch „kotłach”: w Pokrowsku i Kupiańsku. W sumie okrążonych ma być ok. 10,5 tys. żołnierzy. Zarówno ukraińscy dowódcy, jak i prezydent Wołodymyr Zełenski przyznają, że w okolicy obu miast sytuacja jest ciężka. W Pokrowsku trwają strzelaniny na ulicach, przedostało się tam dużo rosyjskich dywersantów – do 200. Trudno jednak sobie wyobrazić, by dwustu Rosjan okrążyło pięć tysięcy Ukraińców.

Najgroźniejsza dla Rosji jest azjatycka podróż Donalda Trumpa

Jednak Kreml nie wycofuje się z żadnych propagandowych kłamstw, a nawet nasila kampanię. Poza już wprowadzonymi sankcjami USA, zawisła bowiem nad nim kolejna groźba. Prezydent Donald Trump wyruszył w podróż po Azji, a porozumienia jakie tam może osiągnąć poderwałyby pozycję Moskwy w jedynym regionie świata, na którego ciche poparcie może liczyć.

Na razie jednak Trump sam poniósł porażkę, gdyż premier Indii Narendra Modi odmówił spotkania z nim na szczycie ASEAN w Malezji. Nie zmienia to jednak faktu, że Amerykanin dostał podobno obietnicę, że indyjskie rafinerie przestaną kupować rosyjską ropę.

Najbardziej jednak niepokoi Moskwę wizyta Trumpa w Korei Południowej i spotkanie z liderem Chin Xi Jinpingiem. Jeśli pójdzie po myśli prezydenta USA, chińska pomoc dla Rosji zostanie ograniczona lub całkowicie wstrzymana. Wynik rozmów nie jest jednak z góry przesądzony.

– To jedna z najbardziej ryzykownych podróży, jakie kiedykolwiek odbywał jakikolwiek prezydent USA – powiedział o azjatyckim tournee Trumpa jego były doradca, skrajnie prawicowy publicysta i polityk Steve Bannon.