Szef rosyjskiego sztabu generalnego, generał Walerij Gierasimow poinformował, że test przeprowadzono 21 października, a pocisk przeleciał 14 tysięcy kilometrów w ciągu 15 godzin, korzystając z napędu nuklearnego.
Według rosyjskich władz był to „kluczowy test”, po którym broń ma zostać przygotowana do rozmieszczenia w ramach rosyjskich sił strategicznych. – To wyjątkowa broń, jakiej nie ma nikt inny na świecie – powiedział Putin, ubrany w wojskowe mundury podczas spotkania z generałami nadzorującymi wojnę w Ukrainie.
Ogłoszenie testu zbiegło się z przeprowadzonymi kilka dni wcześniej rosyjskimi ćwiczeniami nuklearnymi, w których uczestniczyły siły lądowe, morskie i powietrzne. Putin podkreślił, że Moskwa „nigdy nie ugnie się przed presją Zachodu” w związku z wojną w Ukrainie.
Według komentatorów, moment ogłoszenia testu ma charakter politycznego sygnału dla Zachodu, a zwłaszcza dla prezydenta USA Donalda Trumpa, który w ostatnich tygodniach zaostrzył retorykę wobec Rosji, domagając się zawieszenia broni w Ukrainie.
Putin przypomniał, że projekt Burewiestnika narodził się jako reakcja na wycofanie się USA w 2001 roku z Traktatu o Ograniczeniu Systemów Antybalistycznych (ABM) oraz na rozszerzanie NATO.
– Mówiono mi kiedyś, że taka broń nigdy nie powstanie. Dziś testy zostały pomyślnie zakończone – mówił rosyjski przywódca, który polecił Gierasimowowi przygotowanie infrastruktury do rozmieszczenia nowego systemu uzbrojenia.
Według obserwatorów, test Burewiestnika to element szerszej strategii pokazania siły militarnej Rosji i odpowiedź na doniesienia, że administracja Trumpa zniosła część ograniczeń dotyczących użycia przez Ukrainę zachodnich pocisków dalekiego zasięgu przeciwko celom w Rosji.
Putin ostrzegł, że ewentualny atak na terytorium Rosji spotka się z „bardzo poważną, jeśli nie przytłaczającą odpowiedzią”. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził tę deklarację w rozmowie z rosyjską telewizją państwową.
Podczas ostatnich manewrów strategicznych Putin nadzorował próby międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jars i Sinewa oraz pocisków manewrujących Ch-102.
– Nowoczesność naszych sił odstraszania nuklearnego jest na najwyższym poziomie – powiedział Putin. – Wyższym niż u jakiegokolwiek innego mocarstwa jądrowego – przekonywał.
Prezydent USA Donald Trump zbagatelizował doniesienia o tym, że Rosja przeprowadziła test rakiety o napędzie jądrowym. W poniedziałek powiedział, że Stany Zjednoczone również mają okręty podwodne z bronią nuklearną rozmieszczone w pobliżu Rosji. - Oni wiedzą, że mamy okręt podwodny z bronią nuklearną – najlepszy na świecie – tuż przy ich wybrzeżu – powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One, podczas podróży do Azji.
– Więc nie musi lecieć 8 000 mil (12 800 km), oni nie grają z nami i my też z nimi nie gramy. Również cały czas testujemy rakiety – dodał. W ocenie Trumpa, słowa Putina „nie były właściwe”. – Powinien raczej zakończyć tę wojnę – wojnę, która powinna trwać tydzień, a teraz trwa już czwarty rok. Tym właśnie powinien się zająć, zamiast testować rakiety – mówił.
Zapytany przez dziennikarzy, czy można spodziewać się kolejnych sankcji, Trump odpowiedział: „Przekonacie się”.
