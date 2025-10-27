Rzeczpospolita
Władimir Putin ogłosił, że Rosja z powodzeniem przeprowadziła próbę najnowszego pocisku manewrującego 9M730 Burewiestnik, napędzanego energią jądrową. Broń, według Moskwy, ma być w stanie pokonać każdą obronę przeciwrakietową i ma „niemal nieograniczony zasięg”. Wypowiedź Putina nie spodobała się Donaldowi Trumpowi.

Publikacja: 27.10.2025 08:06

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Vincent Thian

Przemysław Malinowski

Szef rosyjskiego sztabu generalnego, generał Walerij Gierasimow poinformował, że test przeprowadzono 21 października, a pocisk przeleciał 14 tysięcy kilometrów w ciągu 15 godzin, korzystając z napędu nuklearnego.

Według rosyjskich władz był to „kluczowy test”, po którym broń ma zostać przygotowana do rozmieszczenia w ramach rosyjskich sił strategicznych. – To wyjątkowa broń, jakiej nie ma nikt inny na świecie – powiedział Putin, ubrany w wojskowe mundury podczas spotkania z generałami nadzorującymi wojnę w Ukrainie.

Putin: Rosja nie ugnie się przed Zachodem

Ogłoszenie testu zbiegło się z przeprowadzonymi kilka dni wcześniej rosyjskimi ćwiczeniami nuklearnymi, w których uczestniczyły siły lądowe, morskie i powietrzne. Putin podkreślił, że Moskwa „nigdy nie ugnie się przed presją Zachodu” w związku z wojną w Ukrainie.

Według komentatorów, moment ogłoszenia testu ma charakter politycznego sygnału dla Zachodu, a zwłaszcza dla prezydenta USA Donalda Trumpa, który w ostatnich tygodniach zaostrzył retorykę wobec Rosji, domagając się zawieszenia broni w Ukrainie.

Putin przypomniał, że projekt Burewiestnika narodził się jako reakcja na wycofanie się USA w 2001 roku z Traktatu o Ograniczeniu Systemów Antybalistycznych (ABM) oraz na rozszerzanie NATO.  

– Mówiono mi kiedyś, że taka broń nigdy nie powstanie. Dziś testy zostały pomyślnie zakończone – mówił rosyjski przywódca, który polecił Gierasimowowi przygotowanie infrastruktury do rozmieszczenia nowego systemu uzbrojenia.

Rosja przetestowała nowy pocisk manewrujący. Sygnał dla USA

Według obserwatorów, test Burewiestnika to element szerszej strategii pokazania siły militarnej Rosji i odpowiedź na doniesienia, że administracja Trumpa zniosła część ograniczeń dotyczących użycia przez Ukrainę zachodnich pocisków dalekiego zasięgu przeciwko celom w Rosji.

Putin ostrzegł, że ewentualny atak na terytorium Rosji spotka się z „bardzo poważną, jeśli nie przytłaczającą odpowiedzią”. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził tę deklarację w rozmowie z rosyjską telewizją państwową.

Podczas ostatnich manewrów strategicznych Putin nadzorował próby międzykontynentalnych rakiet balistycznych Jars i Sinewa oraz pocisków manewrujących Ch-102.  

– Nowoczesność naszych sił odstraszania nuklearnego jest na najwyższym poziomie – powiedział Putin. – Wyższym niż u jakiegokolwiek innego mocarstwa jądrowego – przekonywał. 

Donald Trump: Putin powinien skupić się na zakończeniu wojny w Ukrainie, a nie na testowaniu rakiet

Prezydent USA Donald Trump zbagatelizował doniesienia o tym, że Rosja przeprowadziła test rakiety o napędzie jądrowym. W poniedziałek powiedział, że Stany Zjednoczone również mają okręty podwodne z bronią nuklearną rozmieszczone w pobliżu Rosji. - Oni wiedzą, że mamy okręt podwodny z bronią nuklearną – najlepszy na świecie – tuż przy ich wybrzeżu – powiedział Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One, podczas podróży do Azji.

– Więc nie musi lecieć 8 000 mil (12 800 km), oni nie grają z nami i my też z nimi nie gramy. Również cały czas testujemy rakiety – dodał. W ocenie Trumpa, słowa Putina „nie były właściwe”. – Powinien raczej zakończyć tę wojnę – wojnę, która powinna trwać tydzień, a teraz trwa już czwarty rok. Tym właśnie powinien się zająć, zamiast testować rakiety – mówił.

Zapytany przez dziennikarzy, czy można spodziewać się kolejnych sankcji, Trump odpowiedział: „Przekonacie się”.

