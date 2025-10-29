Jak USA próbowały schwytać Maduro? Tajna operacja i nakłanianie do zdrady

Agencja Associated Press podaje, że amerykański agent federalny Edwin Lopez miał podjąć próbę nakłonienia głównego pilota Nicolása Maduro do współpracy z władzami Stanów Zjednoczonych. USA chciały, by potajemnie skierowano wenezuelski samolot prezydencki w miejsce, w którym amerykańskie służby mogłyby aresztować przywódcę tego kraju. Podczas tajnego spotkania Lopez miał obiecywać pilotowi Maduro – generałowi Bitnerowi Villegasowi – że jeśli pójdzie na współpracę z USA i pomoże schwytać prezydenta Wenezueli, zostanie – jak pisze AP – „bardzo bogatym człowiekiem”. Choć rozmowa miała przebiec w napiętej atmosferze, pilot nie odrzucił jednoznacznie propozycji, przekazując amerykańskiemu agentowi swój numer telefonu.

AP podaje, że w kolejnych 16 miesiącach od spotkania Lopez utrzymywał z pilotem kontakt za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów. Działo się to nawet, kiedy agent poszedł w lipcu na emeryturę. Z informacji udzielonych przez trzech – zarówno obecnych, jak i byłych – urzędników USA, wynika, że historia ta miała „wszystkie cechy szpiegowskiego thrillera”. „Prywatne odrzutowce, tajne spotkania w hangarze, ryzykowna dyplomacja oraz próby pozyskania lojalnego współpracownika prezydenta” – czytamy.

Plan związany ze współpracą z pilotem Maduro narodzić się miał po tym, jak 24 kwietnia 24 kwietnia 2024 r. do ambasady USA w Republice Dominikany zgłosił się informator posiadający dane dotyczące samolotów prezydenta Wenezueli. Przywódcą USA był wówczas Joe Biden. Sprawą zajął się właśnie Lopez – 50-letni były żołnierz elitarnej jednostki U.S. Army Rangers z Portoryko – pełniący wtedy funkcję attaché ambasady i agenta Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (Homeland Security Investigations).

Informator, który pojawił się w ambasadzie USA, przekazał, że dwa samoloty, z których korzysta Maduro – Dassault Falcon 2000EX i Dassault Falcon 900EX – są w Santo Domingo „na kosztownych naprawach”. Lopez uznał wówczas, że może to stanowić naruszenie amerykańskich sankcji – mogły być bowiem przy tym używane części pochodzenia amerykańskiego.

USA próbowały przekupić pilota Maduro? Obiecywali fortunę i „miłość milionów rodaków”

Po tym, jak maszyny zostały zlokalizowane w porcie lotniczym La Isabela w stolicy Dominikany, Lopez uzyskał zgodę swoich przełożonych – a także miejscowych władz – na rozmowy z wenezuelskimi pilotami. W trakcie spotkań agenci udawali, że nie wiedzą o ich związkach z Maduro, zadając pytania w sposób nieformalny – wskazuje AP. W najważniejszym ze spotkań – jak podaje agencja – brał udział właśnie pułkownik Bitner Villegas, członek elitarnej prezydenckiej gwardii honorowej i zaufany pilot Maduro. To właśnie on obsługiwał loty polityka do krajów takich jak Iran, Kuba czy Rosja. Mężczyzna – jak opisywał były wenezuelski urzędnik – był „życzliwy, powściągliwy i lojalny wobec prezydenta”.