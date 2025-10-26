Aktualizacja: 26.10.2025 20:07 Publikacja: 26.10.2025 20:00
USS Gravely
Foto: REUTERS/Andrea De Silva
Amerykanie – w ramach walki z kartelami narkotykowymi i narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej – znacząco zwiększyli obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego, w pobliżu Wenezueli. W rejon ten USA skierowały już osiem okrętów wojennych, w tym okręty desantowe, na pokładach których znajduje się kilka tysięcy żołnierzy. U wybrzeży Ameryki Południowej ma znajdować się również amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Ponadto na Portoryko skierowano eskadrę myśliwców piątej generacji F-35. USA przeprowadziły też siedem ataków na łodzie, które miały przemycać narkotyki na wodach Morza Karaibskiego i dwa ataki na takie łodzie w rejonie Pacyfiku. W atakach tych zginęło łącznie 37 osób. Zaledwie dwa dni temu dwa ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne B-1 odbyły natomiast lot w pobliżu wybrzeży Wenezueli, nieco ponad tydzień po tym, gdy grupa amerykańskich bombowców pojawiła się w pobliżu Wenezueli po raz pierwszy, w ramach ćwiczeń, w czasie których załogi bombowców przeprowadzały symulowany atak.
Teraz – jak informuje francuska agencja AFP – w Trynidadzie i Tobago zacumował amerykański niszczyciel USS Gravely z kontyngentem piechoty morskiej. To zaledwie 11 kilometrów od wybrzeża Wenezueli.
Czytaj więcej
Dwa ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne B-1 odbyły lot w pobliżu wybrzeży Wenezueli, nieco...
Jak zauważają media, Trynidad i Tobago – wyspiarskie państwo Ameryki Południowej – to jedyny z karaibskiej wspólnoty CARICOM kraj, który popiera działania Waszyngtonu w regionie.
Amerykański niszczyciel zacumował w porcie znajdującym się w stolicy kraju, miejscowości Port-of-Spain. Zostać ma tam do czwartku.
Wyposażony w wyrzutnie rakietowe USS Gravely ma uczestniczyć we wspólnych manewrach z wojskami Trynidadu i Tobago.
Kamla Persad-Bissessar – premier Trynidadu i Tobago oraz zwolenniczka Donalda Trumpa – popiera ataki USA, które wymierzone są w kartele narkotykowe. Jej zdaniem niszczą one życie i rodziny nie tylko w regionie wyspy, ale i na całych Karaibach.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że upoważnił CIA do prowadzenia tajnych operacji w Wenezu...
Stany Zjednoczone zarzucają prezydentowi Wenezueli, Nicolásowi Maduro, że ten wspiera przemyt narkotyków do USA. Za pomoc w ujęciu Maduro USA oferują 50 mln dol. – tyle, ile niegdyś oferowano za pomoc w ujęciu Osamy bin Ladena.
W mediach pojawiły się spekulacje, że USA mogą planować ataki militarne również na lądzie, na terytorium Wenezueli (mogłyby one być przeprowadzane przy użyciu dronów). Trump mówił w środę, że amerykańska armia ma prawo przeprowadzać ataki na łodzie znajdujące się na wodach międzynarodowych, a jeśli będzie chciał przeprowadzać działania na lądzie, zwróci się o zgodę na to do Kongresu. Jak podkreślał, amerykańska armia jest przygotowana do ataków na lądzie.
Ostatnie działania USA można traktować jako element presji wywieranej na władze w Caracas, by te podjęły działania mające powstrzymać przerzut narkotyków do USA. Może być to też sygnał, że administracja w Waszyngtonie rozważa działania, których celem miałoby być obalenie reżimu prezydenta Maduro.
W ubiegłym tygodniu u wybrzeży Wenezueli pojawiły się bombowce B-52, którym towarzyszyły myśliwce F-35, stacjonujące na Portoryko. Pentagon określił tamten lot mianem „demonstracji ataku bombowców”. Trump pytany w czwartek, czy przelot bombowców B-1 ma zwiększyć presję wojsową na Wenezuelę, zaprzeczył. Dodał jednak, że „nie jest zadowolony z Wenezueli z wielu powodów, a jednym z nich są narkotyki”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykanie – w ramach walki z kartelami narkotykowymi i narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej – znacząco zwiększyli obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego, w pobliżu Wenezueli. W rejon ten USA skierowały już osiem okrętów wojennych, w tym okręty desantowe, na pokładach których znajduje się kilka tysięcy żołnierzy. U wybrzeży Ameryki Południowej ma znajdować się również amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Ponadto na Portoryko skierowano eskadrę myśliwców piątej generacji F-35. USA przeprowadziły też siedem ataków na łodzie, które miały przemycać narkotyki na wodach Morza Karaibskiego i dwa ataki na takie łodzie w rejonie Pacyfiku. W atakach tych zginęło łącznie 37 osób. Zaledwie dwa dni temu dwa ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne B-1 odbyły natomiast lot w pobliżu wybrzeży Wenezueli, nieco ponad tydzień po tym, gdy grupa amerykańskich bombowców pojawiła się w pobliżu Wenezueli po raz pierwszy, w ramach ćwiczeń, w czasie których załogi bombowców przeprowadzały symulowany atak.
Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęło już prawie tyle czasu, co trwała I Wojna Światowa. Reżim Putina wreszcie...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Popularność rządów Viktora Orbána stale spada. Płaci on cenę za drożyznę, korupcję i zastój gospodarczy. Pół rok...
Daniel Noboa, prezydent Ekwadoru twierdzi, że ktoś próbował otruć go nasycając trzema toksycznymi substancjami c...
Francuska Partia Socjalistyczna, która nie zagłosowała za dwoma wnioskami o wotum nieufności dla rządu Sébastien...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Władimir Putin twierdzi, że nowe sankcje USA na Rosję nie wpłyną znacząco na gospodarkę Rosji. W odpowiedzi Dona...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas