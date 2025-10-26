Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego USA zwiększają obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego?

Jakie działania militarne podejmują Stany Zjednoczone w pobliżu Wenezueli?

Czy Trynidad i Tobago wspiera amerykańską politykę w regionie?

Jaka jest rola USS Gravely w regionie Karaibów?

Jakie zarzuty USA stawiają prezydentowi Wenezueli, Nicolásowi Maduro?

Jakie mogą być potencjalne plany wojskowe USA wobec Wenezueli?

Amerykanie – w ramach walki z kartelami narkotykowymi i narkobiznesem w Ameryce Łacińskiej – znacząco zwiększyli obecność wojskową w rejonie Morza Karaibskiego, w pobliżu Wenezueli. W rejon ten USA skierowały już osiem okrętów wojennych, w tym okręty desantowe, na pokładach których znajduje się kilka tysięcy żołnierzy. U wybrzeży Ameryki Południowej ma znajdować się również amerykański okręt podwodny o napędzie atomowym. Ponadto na Portoryko skierowano eskadrę myśliwców piątej generacji F-35. USA przeprowadziły też siedem ataków na łodzie, które miały przemycać narkotyki na wodach Morza Karaibskiego i dwa ataki na takie łodzie w rejonie Pacyfiku. W atakach tych zginęło łącznie 37 osób. Zaledwie dwa dni temu dwa ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne B-1 odbyły natomiast lot w pobliżu wybrzeży Wenezueli, nieco ponad tydzień po tym, gdy grupa amerykańskich bombowców pojawiła się w pobliżu Wenezueli po raz pierwszy, w ramach ćwiczeń, w czasie których załogi bombowców przeprowadzały symulowany atak.

Reklama Reklama

Teraz – jak informuje francuska agencja AFP – w Trynidadzie i Tobago zacumował amerykański niszczyciel USS Gravely z kontyngentem piechoty morskiej. To zaledwie 11 kilometrów od wybrzeża Wenezueli.

Trynidad i Tobago: Amerykański niszczyciel kilkanaście kilometrów od Wenezueli

Jak zauważają media, Trynidad i Tobago – wyspiarskie państwo Ameryki Południowej – to jedyny z karaibskiej wspólnoty CARICOM kraj, który popiera działania Waszyngtonu w regionie.