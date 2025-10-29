Unilever zabronił szefowi Ben & Jerry’s produkcji propalestyńskich lodów. On i tak je zrobi

Aktualizacja: 29.10.2025 15:15 Publikacja: 29.10.2025 14:50
Ben Cohen, współzałożyciel marki lodów Ben & Jerry’s
To kolejna odsłona trwającego od lat sporu słynnej marki lodów Ben & Jerry’s z koncernem Unilever, który stał się jej właścicielem w 2000 roku. Firma Ben & Jerry’s jest znana ze swojego aktywizmu społecznego, czym wyróżnia się na tle wielu amerykańskich koncernów. Od czasu przejęcia przez brytyjsko-holenderskiego giganta, Ben & Jerry’s niejednokrotnie donosił, że firma macierzysta go ucisza. Jednym z głównych tematów spornych w ostatnich latach stała się wojna w Strefie Gazy.
Ben Cohen, współzałożyciel Ben & Jerry’s, opublikował we wtorek na Instagramie film, na którym poinformował, że Unilever zakazał mu wypuszczenia na rynek lodów, które miałyby okazywać wsparcie Palestyńczykom. To nie powstrzymało Cohena, który zapewnił, że lody i tak powstaną – ale wypuści je pod swoją własną aktywistyczną marką Ben's Best.
„Zawieszenie broni w Strefie Gazy przyniosło długo wyczekiwaną ulgę, ale wciąż jest dużo do zrobienia, do odbudowy. Palestyńczycy wciąż żyją pod okupacją, wciąż dochodzą do siebie po latach cierpienia, zwłaszcza palestyńskie dzieci” – podkreślił współzałożyciel Ben & Jerry’s, przemawiając z kuchni.
Jak wyjaśnił, w celu „wezwania do pokoju” postanowił stworzyć nowy sorbet z arbuza. Owoc ten stał się symbolem solidarności z Palestyńczykami ze względu na swoje kolory, które są podobne do barw flagi palestyńskiej – czerwony, zielony, czarny i biały. Ben Cohen zachęcił internautów do podsuwania pomysłów na nazwę produktu i składniki, które powinny zostać dodane do sorbetu, zaznaczając, że „rewolucja jest kreatywna”.
„Robię to, czego oni nie mogli” – powiedział o swojej firmie macierzystej.
Przedsiębiorca przypomniał również na nagraniu, że Unilever podobnie zareagował, gdy w 2021 roku firma Ben & Jerry's odmówiła sprzedaży swoich produktów na terenach okupowanych przez Izrael.
Rzecznik Magnum Ice Cream Company, działu lodów Unilever, wyjaśnił, że firma uznała, iż „teraz nie jest właściwy czas na inwestowanie w rozwój tego produktu”. Jak dodał, „niezależni członkowie zarządu Ben & Jerry's nie są i nigdy nie byli odpowiedzialni za strategię handlową i wykonawczą Ben & Jerry's”.
We wrześniu tego roku firmę opuścił jej drugi współzałożyciel, Jerry Greenfield, właśnie z powodu uciszania aktywizmu społecznego Ben & Jerry's. Jego list otwarty udostępnił wtedy na portalu X Ben Cohen.
„Z bólem serca informuję, że nie mogę już dłużej, w dobrej wierze i po 47 latach, być pracownikiem Ben & Jerry’s. Rezygnuję z firmy, którą razem z Benem założyliśmy w 1978 roku. To jedna z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych decyzji w moim życiu” – napisał Jerry Greenfield.
