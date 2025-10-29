Unilever zabronił szefowi Ben & Jerry’s produkcji propalestyńskich lodów. On i tak je zrobi

To kolejna odsłona trwającego od lat sporu słynnej marki lodów Ben & Jerry’s z koncernem Unilever, który stał się jej właścicielem w 2000 roku. Firma Ben & Jerry’s jest znana ze swojego aktywizmu społecznego, czym wyróżnia się na tle wielu amerykańskich koncernów. Od czasu przejęcia przez brytyjsko-holenderskiego giganta, Ben & Jerry’s niejednokrotnie donosił, że firma macierzysta go ucisza. Jednym z głównych tematów spornych w ostatnich latach stała się wojna w Strefie Gazy.

Spór Ben & Jerry’s z Unilever o Strefę Gazy. Koncern zablokował propalestyńskie lody

Ben Cohen, współzałożyciel Ben & Jerry’s, opublikował we wtorek na Instagramie film, na którym poinformował, że Unilever zakazał mu wypuszczenia na rynek lodów, które miałyby okazywać wsparcie Palestyńczykom. To nie powstrzymało Cohena, który zapewnił, że lody i tak powstaną – ale wypuści je pod swoją własną aktywistyczną marką Ben's Best.

„Zawieszenie broni w Strefie Gazy przyniosło długo wyczekiwaną ulgę, ale wciąż jest dużo do zrobienia, do odbudowy. Palestyńczycy wciąż żyją pod okupacją, wciąż dochodzą do siebie po latach cierpienia, zwłaszcza palestyńskie dzieci” – podkreślił współzałożyciel Ben & Jerry’s, przemawiając z kuchni.