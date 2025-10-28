Beniamin Netanjahu wydał rozkaz ataków na Strefę Gazy. Koniec zawieszenia broni?

Aktualizacja: 28.10.2025 18:23 Publikacja: 28.10.2025 17:49
Beniamin Netanjahu
Foto: Reuters, Nathan Howard
„Po konsultacjach w sprawie bezpieczeństwa premier Netanjahu nakazał wojsku natychmiastowe przeprowadzenie silnych ataków na Strefę Gazy” – czytamy w oświadczeniu jego biura. Według rozkazu premiera ataki mają być „natychmiastowe i potężne”.
Dzisiaj rano biuro Netanjahu poinformowało, że Hamas „rażąco narusza” porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, zwracając Izraelowi szczątki nienależące do żadnego z 13 zakładników, których w enklawie wciąż nie odnaleziono.
Z kolei zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady Al-Kassam, ogłosiło następnie, że odroczy wydanie ciała zakładnika, odnalezionego we wtorek na południu Strefy Gazy z powodu „naruszeń” ze strony Izraela.
Przedstawiciel izraelskiego wojska powiedział CNN, że Hamas zaatakował wojska Sił Obronnych Izraela (IDF) stacjonujące na obszarze kontrolowanym przez Izrael na wschód od żółtej linii – linii oznaczającej punkt wycofania się Izraela ze Strefy Gazy na mocy porozumienia o zawieszeniu broni zawartego przy pośrednictwie USA.
Od 10 października 2025 roku w Strefie Gazy obowiązuje porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. To drugie w tym roku zawieszenie broni stanowi pierwszy etap planu pokojowego przedstawionego przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, który ma na celu zakończenie trwającego od października 2023 roku konfliktu. Umowa przewidywała wstrzymanie działań wojennych, częściowe wycofanie wojsk izraelskich, wymianę zakładników oraz zwiększenie pomocy humanitarnej dla mieszkańców oblężonej enklawy.
W ramach porozumienia Hamas uwolnił 20 izraelskich zakładników uprowadzonych podczas ataku na Izrael w październiku 2023 roku, choć nadal nie zwrócił rodzinom ciał 24 osób, które zginęły w Strefie Gazy. Izrael z kolei wypuścił blisko 2 tysiące palestyńskich więźniów, w tym wielu skazanych na dożywocie. Ważnym elementem porozumienia było podpisanie 13 października w egipskim Szarm el-Szejk przez przywódców USA, Turcji, Egiptu i Kataru planu pokojowego dla Gazy, choć bez udziału przedstawicieli Izraela i Hamasu.
Mimo początkowych nadziei, zawieszenie broni jest chwiejne. Media izraelskie podały o incydentach naruszających rozejm, które izraelskie władze przypisują Hamasowi. Z kolei przedstawiciele Hamasu zapewniają, że przestrzegają zawieszenia broni, podkreślając, że warunki porozumienia zostały tylko częściowo zrealizowane, zwłaszcza w kwestii zwrotu ciał zabitych zakładników. Departament Stanu USA wyraził obawy, że Hamas może planować działania naruszające rozejm, które zagroziłyby stabilizacji sytuacji.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
