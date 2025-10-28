Beniamin Netanjahu wydał rozkaz ataków na Strefę Gazy. Koniec zawieszenia broni?

„Po konsultacjach w sprawie bezpieczeństwa premier Netanjahu nakazał wojsku natychmiastowe przeprowadzenie silnych ataków na Strefę Gazy” – czytamy w oświadczeniu jego biura. Według rozkazu premiera ataki mają być „natychmiastowe i potężne”.

Dzisiaj rano biuro Netanjahu poinformowało, że Hamas „rażąco narusza” porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, zwracając Izraelowi szczątki nienależące do ​​żadnego z 13 zakładników, których w enklawie wciąż nie odnaleziono.

Z kolei zbrojne skrzydło Hamasu, Brygady Al-Kassam, ogłosiło następnie, że odroczy wydanie ciała zakładnika, odnalezionego we wtorek na południu Strefy Gazy z powodu „naruszeń” ze strony Izraela.

Przedstawiciel izraelskiego wojska powiedział CNN, że Hamas zaatakował wojska Sił Obronnych Izraela (IDF) stacjonujące na obszarze kontrolowanym przez Izrael na wschód od żółtej linii – linii oznaczającej punkt wycofania się Izraela ze Strefy Gazy na mocy porozumienia o zawieszeniu broni zawartego przy pośrednictwie USA.