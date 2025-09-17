Ben & Jerry’s pozwał swojego właściciela w związku z domniemanymi próbami uciszenia jego aktywizmu i określił konflikt w Strefie Gazy mianem „ludobójstwa”, co jest rzadkim stanowiskiem wśród dużych amerykańskich firm. Konflikt się zaostrzył do tego stopnia, że jeden ze współzałożycieli postanowił teraz opuścić firmę.

Jerry Greenfield odchodzi z Ben & Jerry’s. W oświadczeniu wspomniał też o polityce Donalda Trumpa

W środę, 17 września, Ben Cohen udostępnił na portalu X list otwarty Jerry’ego Greenfielda do społeczności Ben & Jerry’s. Greenfield wyjaśnił w nim powody swojego odejścia.

„Z bólem serca informuję, że nie mogę już dłużej, w dobrej wierze i po 47 latach, być pracownikiem Ben & Jerry’s. Rezygnuję z firmy, którą razem z Benem założyliśmy w 1978 roku. To jedna z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych decyzji w moim życiu” – napisał.

Jak zaznaczył, to, co „pozwoliło firmie stać się czymś więcej niż tylko firmą produkującą lody, to niezależność w dążeniu do realizacji naszych wartości, zagwarantowana przez Unilever po tym, jak firma została przejęta”. Dodał, że „przez ponad 20 lat pod ich zarządem, Ben & Jerry’s stawało i przemawiało w obronie pokoju, sprawiedliwości i praw człowieka, nie jako abstrakcyjnych koncepcji, ale w odniesieniu do rzeczywistych wydarzeń na świecie”.