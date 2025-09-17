„Asahi” pisze, że decyzja japońskiego rządu jest spowodowana prawdopodobnie tym, by nie psuć relacji z USA. Takie informacje przekazuje też agencja Kyodo, która podkreśla, że USA pozostają „najważniejszym sojusznikiem” Japonii.

Reklama Reklama

Japonia: Uznanie Palestyny może pogorszyć kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Japoński rząd – jak twierdzą źródła – obawia się też, że uznanie Palestyny może „utwardzić stanowisko Izraela” i „pogorszyć kryzys humanitarny” w Strefie Gazy. W przeszłości Japonia wyrażała poparcie dla tzw. dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czyli dla powstania niepodległej Palestyny.

W związku z decyzją Tokio w sprawie nieuznawania Palestyny ustępujący premier Shigeru Ishiba prawdopodobnie nie weźmie udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej kwestii palestyńskiej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

W ostatnich miesiącach władze kilku państw – m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Australii – zapowiedziały, że w czasie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznają Palestynę, by zwiększyć presję na Izrael, który od niemal dwóch lat prowadzi operację odwetową w Strefie Gazy, po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.