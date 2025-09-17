Aktualizacja: 17.09.2025 07:50 Publikacja: 17.09.2025 07:36
Mieszkańcy Strefy Gazy uciekają przed izraelską ofensywą w Gazie
Foto: REUTERS/Mahmoud Issa
„Asahi” pisze, że decyzja japońskiego rządu jest spowodowana prawdopodobnie tym, by nie psuć relacji z USA. Takie informacje przekazuje też agencja Kyodo, która podkreśla, że USA pozostają „najważniejszym sojusznikiem” Japonii.
Japoński rząd – jak twierdzą źródła – obawia się też, że uznanie Palestyny może „utwardzić stanowisko Izraela” i „pogorszyć kryzys humanitarny” w Strefie Gazy. W przeszłości Japonia wyrażała poparcie dla tzw. dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czyli dla powstania niepodległej Palestyny.
Czytaj więcej
Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego uznała, że Izrael dopuścił się ludo...
W związku z decyzją Tokio w sprawie nieuznawania Palestyny ustępujący premier Shigeru Ishiba prawdopodobnie nie weźmie udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej kwestii palestyńskiej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
W ostatnich miesiącach władze kilku państw – m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Australii – zapowiedziały, że w czasie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznają Palestynę, by zwiększyć presję na Izrael, który od niemal dwóch lat prowadzi operację odwetową w Strefie Gazy, po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku.
Szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot apelował do szefa MSZ Japonii, Takeshiego Iwayi, by Japonia również zdecydowała się na uznanie Palestyny. We wtorek Iwaya na konferencji prasowej oświadczył, że Tokio dokonuje „kompleksowej oceny, dotyczącej odpowiedniego czasu i metody w kwestii uznania państwowości palestyńskiej”.
Szef kancelarii premiera Yoshimasa Hayashi powtórzył to stanowisko na środowej konferencji prasowej, pytany o doniesienia dziennika „Asahi”.
Hayashi wyraził jednocześnie zaniepokojenie rozwijającą się ofensywą izraelskiej armii w mieście Gaza, mówiąc, że może ona zniszczyć „fundamenty rozwiązania dwupaństwowego” konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
Foto: PAP
Tokio wezwało Izrael do podjęcia „istotnych kroków, by zakończyć poważny kryzys humanitarny (w Strefie Gazy), w tym klęskę głodu tak szybko, jak to możliwe”.
W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 uprowadzono do Strefy Gazy (na terenie enklawy nadal pozostaje 48 zakładników, według Izraela ok. 20 z nich wciąż żyje). W izraelskiej operacji odwetowej zginęło – według palestyńskich szacunków – ponad 64 tys. osób, w większości cywilów.
Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego uznała we właśnie opublikowanym raporcie, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, a czołowi przedstawiciele izraelskich władz, w tym premier Beniamin Netanjahu, podżegali do dokonywania ludobójstwa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Asahi” pisze, że decyzja japońskiego rządu jest spowodowana prawdopodobnie tym, by nie psuć relacji z USA. Takie informacje przekazuje też agencja Kyodo, która podkreśla, że USA pozostają „najważniejszym sojusznikiem” Japonii.
Do ambasady Polski w Waszyngtonie wpłynął list napisany przez Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego - informują „...
Aleksander Łukaszenko oparł ideologię swojego reżimu na antypolskiej propagandzie. Walczył z nią więziony od pon...
Tuż przed wizytą w Niemczech i Francji prezydent Karol Nawrocki udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi „Bild”.
Czy reparacje przysłonią sprawy bezpieczeństwa w czasie wizyty polskiego prezydenta w Berlinie? Jak słyszymy w P...
Po spotkaniu wicepremierów i ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin, Radosława Sikorskiego i Wanga Yi na pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas