Japonia nie uzna Palestyny, by nie drażnić Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone za pośrednictwem kilku kanałów dyplomatycznych nakłaniały Japonię, aby nie uznała państwa palestyńskiego – informowała agencja Kyodo. Teraz dziennik „Asahi” pisze, powołując się na swoje źródła, że rząd Japonii zdecydował, iż na razie nie uzna Palestyny.

Publikacja: 17.09.2025 07:36

Mieszkańcy Strefy Gazy uciekają przed izraelską ofensywą w Gazie

Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

Artur Bartkiewicz

„Asahi” pisze, że decyzja japońskiego rządu jest spowodowana prawdopodobnie tym, by nie psuć relacji z USA. Takie informacje przekazuje też agencja Kyodo, która podkreśla, że USA pozostają „najważniejszym sojusznikiem” Japonii. 

Japonia: Uznanie Palestyny może pogorszyć kryzys humanitarny w Strefie Gazy

Japoński rząd – jak twierdzą źródła – obawia się też, że uznanie Palestyny może „utwardzić stanowisko Izraela” i „pogorszyć kryzys humanitarny” w Strefie Gazy. W przeszłości Japonia wyrażała poparcie dla tzw. dwupaństwowego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czyli dla powstania niepodległej Palestyny. 

Czytaj więcej

Komisja Śledcza ONZ oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa
Konflikty zbrojne
Komisja ONZ: Premier Izraela podżegał do ludobójstwa, do którego doszło w Gazie

W związku z decyzją Tokio w sprawie nieuznawania Palestyny ustępujący premier Shigeru Ishiba prawdopodobnie nie weźmie udziału w międzynarodowej konferencji dotyczącej kwestii palestyńskiej w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. 

W ostatnich miesiącach władze kilku państw – m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady i Australii – zapowiedziały, że w czasie dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznają Palestynę, by zwiększyć presję na Izrael, który od niemal dwóch lat prowadzi operację odwetową w Strefie Gazy, po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku. 

Szef MSZ Francji Jean-Noël Barrot apelował do szefa MSZ Japonii, Takeshiego Iwayi, by Japonia również zdecydowała się na uznanie Palestyny. We wtorek Iwaya na konferencji prasowej oświadczył, że Tokio dokonuje „kompleksowej oceny, dotyczącej odpowiedniego czasu i metody w kwestii uznania państwowości palestyńskiej”.

Japonia wzywa do zakończenia kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy

Szef kancelarii premiera Yoshimasa Hayashi powtórzył to stanowisko na środowej konferencji prasowej, pytany o doniesienia dziennika „Asahi”. 

Hayashi wyraził jednocześnie zaniepokojenie rozwijającą się ofensywą izraelskiej armii w mieście Gaza, mówiąc, że może ona zniszczyć „fundamenty rozwiązania dwupaństwowego” konfliktu izraelsko-palestyńskiego. 

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej

Foto: PAP

Tokio wezwało Izrael do podjęcia „istotnych kroków, by zakończyć poważny kryzys humanitarny (w Strefie Gazy), w tym klęskę głodu tak szybko, jak to możliwe”. 

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 uprowadzono do Strefy Gazy (na terenie enklawy nadal pozostaje 48 zakładników, według Izraela ok. 20 z nich wciąż żyje). W izraelskiej operacji odwetowej zginęło – według palestyńskich szacunków – ponad 64 tys. osób, w większości cywilów.

Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego uznała we właśnie opublikowanym raporcie, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, a czołowi przedstawiciele izraelskich władz, w tym premier Beniamin Netanjahu, podżegali do dokonywania ludobójstwa.

Źródło: rp.pl

