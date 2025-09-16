Komisja wskazuje na liczbę ofiar cywilnych konfliktu, blokadę przez Izrael pomocy humanitarnej (od marca do maja dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy były całkowicie wstrzymane przez 11 tygodni), przymusowe wysiedlenia i zniszczenie kliniki leczenia niepłodności w Strefie Gazy jako dowody na to, że w enklawie dochodzi do ludobójstwa.

Niezależna Komisja Śledcza ONZ: Odpowiedzialność za zbrodnie spada na władze Izraela prowadzące kampanię ludobójczą

- Ludobójstwo ma miejsce w Gazie – mówi Navi Pillay, kierująca Komisją Śledczą ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego, była sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego.

- Odpowiedzialność za te okrutne zbrodnie spada na izraelskie władze na najwyższych szczeblach, które od prawie dwóch lat prowadzą kampanię ludobójczą, której celem jest zniszczenie Palestyńczyków w Gazie - dodała Pillay.

Izrael odmówił współpracy z Komisją Śledczą ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego. Stałe przedstawicielstwo Izraela w Genewie oskarża Komisję o stronniczość i niechęć wobec Izraela.