Aktualizacja: 16.09.2025 10:22 Publikacja: 16.09.2025 10:18
Komisja Śledcza ONZ oskarża Izrael o dokonywanie ludobójstwa
Foto: REUTERS/Hatem Khaled
Komisja wskazuje na liczbę ofiar cywilnych konfliktu, blokadę przez Izrael pomocy humanitarnej (od marca do maja dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy były całkowicie wstrzymane przez 11 tygodni), przymusowe wysiedlenia i zniszczenie kliniki leczenia niepłodności w Strefie Gazy jako dowody na to, że w enklawie dochodzi do ludobójstwa.
- Ludobójstwo ma miejsce w Gazie – mówi Navi Pillay, kierująca Komisją Śledczą ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego, była sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Czytaj więcej
Premier Izraela Benjamin Netanjahu w poniedziałek ostrzegł, że z powodu trwającej niemal dwa lata...
- Odpowiedzialność za te okrutne zbrodnie spada na izraelskie władze na najwyższych szczeblach, które od prawie dwóch lat prowadzą kampanię ludobójczą, której celem jest zniszczenie Palestyńczyków w Gazie - dodała Pillay.
Izrael odmówił współpracy z Komisją Śledczą ONZ ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego. Stałe przedstawicielstwo Izraela w Genewie oskarża Komisję o stronniczość i niechęć wobec Izraela.
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
Foto: PAP
Analiza prawna przedstawiona przez Komisję liczy 72 stron i jest jak dotąd najpoważniejszym tego typu oskarżeniem Izraela. Komisja działa jednak niezależnie, a jej stanowisko nie jest oficjalnym stanowiskiem ONZ. ONZ jak dotąd nie używa terminu ludobójstwo w stosunku do działań Izraela w Strefie Gazy, ale jest pod coraz większą presją w tej kwestii.
Izrael odrzuca oskarżenia o dopuszczenie się ludobójstwa i popełnianie zbrodni wojennych, powołując się na prawo do samoobrony po tym, jak 7 października 2023 roku został zaatakowany przez Hamas. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W działaniach odwetowych Izraela zginęło ponad 64 tys. osób – wynika z danych przekazywanych przez kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia.
Ludobójstwo zostało zdefiniowane w Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa, czyli międzynarodowym dokumencie uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 roku w Paryżu (wszedł w życie 12 stycznia 1951 roku).
Ludobójstwo jest definiowane w Konwencji jako czyn, który ma na celu zniszczenie całej lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej. Aktem ludobójstwa może być zarówno zabójstwo członków grupy, jak i poważne uszkodzenie ciała lub zdrowia członków grupy oraz celowe narzucenie grupie warunków życia mających na celu jej całkowite lub częściowe fizyczne zniszczenie.
Konwencja nakłada obowiązek państw-sygnatariuszy do zapobiegania i karania czynów noszących znamiona ludobójstwa.
Według Komisji ONZ Izrael dopuścił się czterech rodzajów działań noszących znamiona ludobójstwa: zabijania członków określonej grupy etnicznej; poważnych uszkodzeń ciała członków określonej grupy; narzucania warunków życia mających na celu całkowite zniszczenie lub częściowe zniszczenie członków grupy; stosowania środków zapobiegających urodzeniom w grupie (dowodem na to ostatnie jest atak na klinikę leczenia niepłodności).
W swoich ustaleniach Komisja opiera się na wywiadach z ofiarami działań wojennych w Strefie Gazy, relacjach świadków, lekarzy, analizie ogólnodostępnych dokumentów oraz zdjęć satelitarnych.
Komisja ONZ oceniła również, że wypowiedzi Netanjahu i innych przedstawicieli władz Izraela są „bezpośrednim dowodem ludobójczych intencji”. Członkowie komisji powołują się na list skierowany przez Netanjahu do izraelskich żołnierzy w listopadzie 2023 roku, w której porównał operację w Gazie do „biblijnej świętej wojny”. Komisja uznała, że do ludobójstwa podżegali także prezydent Izraela Izaak Herzog i były minister obrony narodowej, Jo'aw Gallant.
Za Netanjahu i Gallantem nakaz aresztowania – w związku z oskarżeniami o zbrodnie wojenne – wydał Międzynarodowy Trybunał Karny.
Tymczasem Izrael rozpoczął w nocy z 15 na 16 września kolejny etap ofensywy w mieście Gaza. Izraelskie czołgi pojawiły się w centrum miasta, które ma być poddane całkowitej militarnej okupacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Komisja wskazuje na liczbę ofiar cywilnych konfliktu, blokadę przez Izrael pomocy humanitarnej (od marca do maja dostawy pomocy humanitarnej do Strefy Gazy były całkowicie wstrzymane przez 11 tygodni), przymusowe wysiedlenia i zniszczenie kliniki leczenia niepłodności w Strefie Gazy jako dowody na to, że w enklawie dochodzi do ludobójstwa.
Prezydent USA Donald Trump poinformował o drugim w ciągu ostatnich kilkunastu dni ataku amerykańskiej armii na ł...
Rozpoczął się kolejny etap operacji wojskowej izraelskiej armii w Gazie, największym mieście Strefy Gazy położon...
Były prezydent Federacji Rosyjskiej potępia unijne plany wykorzystania rosyjskich aktywów do wsparcia działań wo...
W poniedziałek wieczorem Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi w Wars...
Premier Izraela Benjamin Netanjahu w poniedziałek ostrzegł, że z powodu trwającej niemal dwa lata wojny w Gazie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas