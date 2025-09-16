Wielu Palestyńczyków nie decyduje się jednak na opuszczenie Gazy, ponieważ, jak mówią, cytowani przez BBC, nie stać ich na podróż, a poza tym Izrael prowadzi ataki powietrzne na cele również w południowej części enklawy.

Bilans wojny Izraela z Hamasem W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 uprowadzono do Strefy Gazy (na terenie enklawy nadal pozostaje 48 zakładników, według Izraela ok. 20 z nich wciąż żyje). W izraelskiej operacji odwetowej zginęło – według palestyńskich szacunków – ponad 64 tys. osób, w większości cywilów.

– Wzywają nas do opuszczenia domów, jakby prosili nas o udanie się na wycieczkę – mówi Hafez Habous, jeden z mieszkańców miasta Gaza. – Tu w Gazie zginiemy z jednego powodu: po prostu nie mamy pieniędzy. Nie mamy namiotów, nie mamy schronienia, a transport jest niedostępny. Jeśli prosi się kierowcę, by wywiózł cię na południe, on prosi o 300 szekli (ok. 330 zł). (...) Ja nie mam nawet 100. Nie mam pieniędzy na jedzenie. Jak mam jechać na południe? – pyta.

Z kolei 50-letnia Ghada, matka pięciorga dzieci z dzielnicy Sabra w Gazie, w rozmowie z agencją Reutera mówi, że przymusowe wysiedlenie to „upokorzenie i inna forma śmierci”. – To wyrwanie duszy z twojego ciała – dodaje. – Mówią nam, żebyśmy udali się na południe, ale nie ma gwarancji, że nas tam nie zbombardują – dodaje.

Planom okupacji wojskowej Gazy sprzeciwiał się obecny szef Sztabu Generalnego Izraela gen. Ejal Zamir. Mimo sprzeciwu, po otrzymaniu polecenia przeprowadzenia operacji, gen. Zamir nie podał się do dymisji.