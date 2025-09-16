Aktualizacja: 16.09.2025 05:44 Publikacja: 16.09.2025 05:25
Izraelski czołg
Foto: REUTERS/Amir Cohen
Informację o izraelskich czołgach, które wjechały do centrum Gazy podali Palestyńczycy, ale potwierdził ją również „Jerusalem Post”. Z doniesień izraelskiego dziennika wynika, że skala ofensywy w północnej części Strefy Gazy osiągnęła poziom „niewidziany w ciągu ostatnich dwóch lat”.
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
Foto: PAP
Intensyfikację działań lądowych poprzedziły tygodnie intensywnych ataków powietrznych na miasto, które niszczyły m.in. wielopiętrowe budynki znajdujące się w Gazie. Przed wybuchem wojny Izraela z Hamasem w Gazie mieszkało ok. 650 tys. z 2,3 mln mieszkańców enklawy. Obecnie w Gazie i jej okolicach może przebywać nawet ok. 700 tysięcy osób. Jak dotąd z miasta, przed ofensywą Izraela, uciekło ponad 300 tys. osób. Izrael wzywa cywilów przebywających w Gazie do ewakuacji w związku z planami działań lądowych, których celem jest militarna okupacja całego miasta. W czasie ataków rozpoczętych po 11 sierpnia, gdy rząd Izraela podjął decyzję o okupacji wojskowej Gazy, w mieście zniszczono 1 600 budynków mieszkalnych i 13 tys. namiotów, które były tymczasowym schronieniem dla Palestyńczyków.
Wielu Palestyńczyków nie decyduje się jednak na opuszczenie Gazy, ponieważ, jak mówią, cytowani przez BBC, nie stać ich na podróż, a poza tym Izrael prowadzi ataki powietrzne na cele również w południowej części enklawy.
W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a 251 uprowadzono do Strefy Gazy (na terenie enklawy nadal pozostaje 48 zakładników, według Izraela ok. 20 z nich wciąż żyje). W izraelskiej operacji odwetowej zginęło – według palestyńskich szacunków – ponad 64 tys. osób, w większości cywilów.
– Wzywają nas do opuszczenia domów, jakby prosili nas o udanie się na wycieczkę – mówi Hafez Habous, jeden z mieszkańców miasta Gaza. – Tu w Gazie zginiemy z jednego powodu: po prostu nie mamy pieniędzy. Nie mamy namiotów, nie mamy schronienia, a transport jest niedostępny. Jeśli prosi się kierowcę, by wywiózł cię na południe, on prosi o 300 szekli (ok. 330 zł). (...) Ja nie mam nawet 100. Nie mam pieniędzy na jedzenie. Jak mam jechać na południe? – pyta.
Z kolei 50-letnia Ghada, matka pięciorga dzieci z dzielnicy Sabra w Gazie, w rozmowie z agencją Reutera mówi, że przymusowe wysiedlenie to „upokorzenie i inna forma śmierci”. – To wyrwanie duszy z twojego ciała – dodaje. – Mówią nam, żebyśmy udali się na południe, ale nie ma gwarancji, że nas tam nie zbombardują – dodaje.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu w poniedziałek ostrzegł, że z powodu trwającej niemal dwa lata...
Planom okupacji wojskowej Gazy sprzeciwiał się obecny szef Sztabu Generalnego Izraela gen. Ejal Zamir. Mimo sprzeciwu, po otrzymaniu polecenia przeprowadzenia operacji, gen. Zamir nie podał się do dymisji.
Premier Izraela Beniamin Netanjahu przekonuje, że okupacja Gazy będzie kolejnym krokiem na drodze do pokonania Hamasu. Zniszczenie organizacji, która rządzi w Strefie Gazy od 2007 roku, jest celem operacji odwetowej, którą Izrael prowadzi w Strefie Gazy od 7 października 2023 roku.
Donald Trump, prezydent USA
ONZ ostrzega przed pogłębieniem się katastrofy humanitarnej w Gazie. Rejon miasta został już ogłoszony miejscem dotkniętym klęską głodu. W ciągu ostatniej doby z głodu miało umrzeć trzech kolejnych mieszkańców Gazy. Łącznie w enklawie, od początku wojny Izraela z Hamasem z głodu miało umrzeć co najmniej 425 osób, w tym 145 dzieci.
Tymczasem prezydent USA Donald Trump ostrzega Hamas przed traktowaniem pozostających jeszcze na terenie enklawy izraelskich zakładników jako „żywych tarcz”.
„Przeczytałem właśnie doniesienia, że Hamas przeniósł zakładników na powierzchnię, by wykorzystać ich jako żywe tarcze przeciwko ofensywie lądowej Izraela. Mam nadzieję, że przywódcy Hamasu wiedzą, co robią decydując się na coś takiego. To zbrodnia przeciw ludzkości, jaką mało kto dotychczas widział. Nie pozwólcie, by to się wydarzyło (...) Wypuśćcie zakładników teraz!” – napisał Trump w serwisie Truth Social.
Netanjahu podziękował prezydentowi USA za „niezachwiane wsparcie dla Izraela w walce przeciw Hamasowi”.
Tymczasem Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych, organizacja założona w 2023 roku, która wspiera rodziny osób uprowadzonych przez Hamas w czasie ataku na Izrael z 7 października 2023 roku, skrytykowało decyzję o intensyfikacji działań wojennych w Gazie.
„Po 710 dniach w niewoli terrorystów, dziś może być ostatnia noc dla zakładników, którzy ocaleli i nasza ostatnia szansa, by odzyskać ciała (zakładników, którzy umarli w niewoli) i zapewnić im godny pochówek” – czytamy w oświadczeniu. „Premier Netanjahu ponosi osobistą odpowiedzialność za los zakładników. Naród Izraela nie wybaczy poświęcenia zakładników i żołnierzy.” – podkreśla organizacja.
Netanjahu, który w poniedziałek spotkał się w Jerozolimie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, nie wykluczył kolejnych ataków na przywódców Hamasu poza granicami Izraela. W ubiegłym tygodniu Izrael dokonał ataku na Dauhę, stolicę Kataru, biorąc na cel członków Hamasu (w ataku zginęło sześć osób, ale Hamas twierdzi, że jego przywódcy, którzy byli celem operacji, przeżyli). Rubio mówił z kolei, że każdy kraj „ma prawo bronić się poza swoimi granicami”.
Atak Izraela na Dauhę skrytykował prezydent USA Donald Trump. Trump zapewnił władze Kataru, że w przyszłości do takich ataków już nie dojdzie. Premier Izraela przyznawał, że Tel Awiw przeprowadził operację samodzielnie, bez udziału USA.
Rubio pytany na konferencji w Jerozolimie, czy atak Izraela na Dauhę doprowadził do pogorszenia relacji Waszyngtonu z Tel Awiwem, odparł, że USA „utrzymują silne relacje z sojusznikami na Bliskim Wschodzie” (do takich sojuszników zalicza się też Katar – red.). Netanjahu mówił z kolei, że Izrael „nie ma lepszego sojusznika”, niż USA.
